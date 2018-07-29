Просто глупость? Том Круз "заставил" известного телеведущего прыгнуть с парашютом

Том Круз ответил серьезным вызовом на шутки Джеймса Кордена о прыжках с высоты в новом фильме "Мисия невыполнима: Фоллаут"

Том Круз и Джеймс Корден прыгают с парашютом. Фото: скриншот из видео

Ведущий Late Late Show Джеймс Корден прыгнул с парашютом вместе с Томом Крузом после того, как звезда шоу заявил, что прыжок голливудского актера с немалой высоты в новом фильме "Миссия невыполнима: Фоллаут" – "просто глупость", которую сможет повторить каждый. Когда Корден это говорил, он точно не ожидал, что голливудский красавец ответит на такой стеб вызовом, сообщает The Mirror.

Громкое заявление в эфире шоу заставило телеведущего согласиться на экстремальный трюк. Отметим, что Том Круз усложнил задачу, выбрав высотный прыжок, который часто выполняют военные.

Известно, что 56-летний актер является смельчаком, который самостоятельно выполняет многие трюки в фильмах со своим участием. Например, во время съемок последнего фильма "Миссия невыполнима: Фоллаут" он прыгнул с самолета более 100 раз. Однако Джеймс Корден никогда ранее не прыгал с парашютом.

Так, Круз пригласил Кордена на взлетно-посадочную полосу в долине Перрис, Южная Калифорния, чтобы выполнить свой первый прыжок с парашютом. Когда они прибыли, звезда Late Late Show сказал: "Я не могу поверить, что я это делаю".

Поскольку телеведущий впервые прыгал с парашютом, то он сделал это в паре с инструктором. А вот опытный парашутист Том Круз самостоятельно выполнил трюк с высоты 4 тысячи 500 метров.

Перед прыжком Джеймс хотел убежать и отказаться от затеи, но все же решился это сделать. Кроме того, в самолете испуганного Кордена смешно подбадривал Том Круз, а приземление юмориста вызвало улыбку у всех его поклонников. Вскоре голливудский актер признался, что до конца сомневался в намерениях Кордена и думал, что телеведущий все-таки откажется прыгать.

Напомним, с 26 июля в украинский прокат вышел новый фильм с Томом Крузом – "Миссия невыполнима: Фоллаут".