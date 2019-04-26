"Просто исчез с деньгами": Светлана Лобода "попала в сети" мошенника

Певица вынуждена была отменить свои концерты

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно презентовала новую песню "Пуля-дура", со своей командой стала жертвой мошенника.

Певица записала видеообращение в своем Instagram, в котором рассказала, что организатор ее концертов в Прибалтике сбежал, забрав все деньги. Артистка отметила, что она была вынуждена выступать в Риге и Таллине бесплатно.

25 Апр 2019 в 6:18 PDT INSTAGRAM (@lobodaofficial)

"Никто и не догадывался, что эти концерты я и моя команда работали абсолютно бесплатно, потому что организатор, на момент нашего приезда в Латвию просто исчез с деньгами", – рассказала Лобода.

Но на этом, как отметила Светлана, ее неприятности не закончились. "Прилетев в Вильнюс, мы обнаружили, что мы не можем выйти на сцену, потому что сцены попросту нет. Организатор не оплатил ни площадку, ни свет, ни звук. У нас отсутствует технический райдер, без которого проведение концерта невозможно", – отметила она.

Певица добавила, что готова была петь на улице, но им не позволила администрация города. Все оставшиеся концерты в туре Светлана Лобода была вынуждена отменить.

25 Апр 2019 в 6:50 PDT INSTAGRAM (@natellakrapivina)

Продюсер певицы Нателла Крапивина заявила, что она приложит все усилия, чтобы преступник понес наказание. "Этот человек абсолютно точно будет наказан. Мы обязательно обратимся к правоохранительным органам, мои юристы уже этим занимаются. Я уверена, что этот человек понесет адекватное наказание за свои действия. Преступник должен сидеть в тюрьме", – отметила Крапивина.

Напомним, ранее певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram очередное фото с концерта. На снимке звезда одета в черное платье с желтыми вставками. Стоит отметить, что в СМИ "вплыла" информация о том, сколько стоит выступление Светланы Лободы.

Смотрите видео о том, как Светлана Лобода обнажилась в Instagram:

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