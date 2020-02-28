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"Просто лились слезы": Макс Барских шокировал рассказом об отце и сложном детстве

Певец заявил, что между ним с папой огромная пропасть

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:48

Два года назад во время исполнения песни "Февраль" украинский певец Макс Барских, который ранее заявил о намерении уйти со сцены, рассказал поклонникам о смерти его отца. Николай Бортник ушел из жизни именно в феврале месяце.

О сложных отношениях с папой звезда рассказывал и раньше. Мужчина ушел из семьи, когда будущему артисту было всего 11 лет, но негативный след на психике Макса он оставил. Более того, Барских шокировал рассказом о сложном детстве и о том, что папа поднимал руку на него с мамой.

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"Да, были такие моменты. Я иногда анализирую свое детство и думаю, как я еще умудрился стать нормальным человеком после всего, что было в детстве. Но я никого не виню... Когда человек несчастлив, он делает глупые поступки. Плюс под влиянием алкоголя. Мама от него не уходила, потому что из Советского Союза осталась еще такая ментальность, когда выбора особо не было. Люди сходились, ссорились, но терпели, потому что детей жалко. Наверное, это был синдром жертвы плюс страх выхода из зоны комфорта. Я мало помню отца, между нами пропасть", – откровенно рассказал Макс Барских во время интервью с Раминой Эсхакзай в программе "Ходят слухи".

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Несмотря на сложности в отношениях, Алану Бадоеву пришла идея пригласить Николая Бортника на съемки клипа "Февраль". Только тогда отец и сын впервые посмотрели друг другу в глаза. Но в тот момент певец почувствовал дискомфорт и много плакал.

Макс Барских с папой
Макс Барских с папой
Фото: instagram.com/max_barskih

"Очень странные моменты и эмоциональные произошли на съемках клипа "Февраль". Когда отец приехал, мы спустя огромное количество лет впервые стояли лицом к лицу. Я просто не помню, когда я испытывал такой сильный эмоциональный дискомфорт. Каждый раз, когда Алан говорил "Стоп", я просто уходил далеко-далеко вглубь павильона, где из меня просто лились слезы бесконечные. Вроде, у меня нет никаких обид, я понимаю и принимаю его таким, каким он есть. Но детские травмы остались… Хотя мой отец был добрейшим и веселым человеком... Алкоголь разрушил его мозг. Момент похорон был сложным. Мне было больно", — рассказал артист.

Ранее мы писали о том, что Макс Барских показал, как проводит время с Мишей Романовой.

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