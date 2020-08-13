Протесты в Беларуси: как звезды отреагировали на происходящее

Знаменитости высказали слова поддержки

После результатов президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, в Беларуси начались массовые протесты. Из мирных акций они переросли в кровавые стычки с сотрудниками ОМОН. Такая ситуация продолжается в стране в течение нескольких дней.

Знаменитости не могли обойти стороной то, что сейчас происходит в Беларуси. Были те, кто поддержал белорусов, другие же наоборот попросили народ прекратить протестовать.

Андрей Хлывнюк

Белорусов поддержал лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Он также сообщил, что среди задержанных во время протестов есть его друзья.

"Молчать – это не вариант. Мы будем очень осторожными в высказываниях, как там должно быть у соседей. Потому что это не наша страна, они сами разберутся. Но услышьте, пожалуйста, слова поддержки. Мы очень переживаем, и хотели бы, чтобы у вас не было крови и травм, чтобы ваша страна был цветущей, богатой и счастливой", – сказал Хлывнюк.

Наталья Жижченко (ONUKA)

Фронтвумен ONUKA Наталья Жижченко также выразила свою поддержку Беларуси. На своей странице в Instagram она написала, почему так любит соседнюю страну. По словам артистки, ей очень близок белорусский язык, народ, и с Беларусью у нее связаны самые теплые воспоминания.

Скриншот: Instagram Натальи Жижченко

"Когда я наблюдаю за тем, что сейчас происходит в этой чудесной стране, мне становится очень больно, потому что такие крутые люди и такое крутое, уникальное государство заслуживают будущего. Сил вам, мы с вами", – написала Наталья и добавила хештег #жывебеларусь.

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк также присоединилась к тем, кто поддерживает белорусов.

"Я поддерживаю право нации быть свободной", – написала ведущая.

Скриншот: Instagram Леси Никитюк

alyona alyona

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona тоже прокомментировала происходящее в соседней стране.

"Я всем сердцем искренне сопереживаю народу Беларуси, где происходит нечто похожее на то, что пережили мы. И я сильно верю в молодежь, в людей, в то, что народ так же един, как и мы. У них у всех есть силы достичь своих целей и свергнуть власть, которая просто не дает дышать свободно!" – написала артистка.

Скриншот: Instagram alyona alyona

Тима Белорусских

Белорусский певец Тима Белорусских не стал писать много слов, а лишь ограничился фразой: "Боже, пусть все у всех будет хорошо".

Скриншот: Instagram Тима Белорусских

Макс Корж

Еще один белорусский певец Макс Корж удивил своих поклонников тем, что призвал остановить протесты, хоть и уточнил, что все же "бороться нужно".

"Бороться необходимо. Нужно идти до конца. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте, чьи вы правнуки. Передавайте всем", – написал артист.

Скриншот: Instagram Макс Корж

Наталья Подольская

Также на происходящее отреагировала певица белорусского происхождения Наталья Подольская, супруга Владимира Преснякова. Сначала она не комментировала ситуацию, но позже эмоционально ответила подписчикам.

"Вот вы говорите почему, мол, не комментирую? А что тут можно комментировать? Очень больно. За всех. За людей. За всех людей. Очень. Вот и все", – написала артистка.

Скриншот: Instagram Наталья Подольская

Сергей Михалок

Бывший солист знаменитой белорусской группы "Ляпис Трубецкой", солист Brutto Сергей Михалок, на своей странице в Instagram делится фото и видео со своих концертов в Украине и Беларуси. К примеру, в Facebook он разместил свою песню "Родный край". Никаких комментариев по поводу протестов артист не давал.

В своем Instagram сегодня, 13 августа, артист разместил видео, на котором запечатлена толпа людей, на фоне играет песня Михалка "Грай". Первыми в кадре появляются картонки, на которых написано "Нас 97%" и "Саша, не дуркуй".

Скриншот: Instagram Сергей Михалок

Джаред Лето и Илон Маск

Поддержали Беларусь и западные знаменитости. Среди них – Джаред Лето, который опубликовал слова поддержки в Сети.

А Илон Маск отреагировал на один из видеороликов в Twitter, написав: "Жаль это слышать. Чем мы можем помочь?"

Скриншот: Twitter

Напомним, протесты в Беларуси начались после 9 августа, когда на президентских выборах страны победил Александр Лукашенко.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться