Против Ирины Федишин выдвинули серьезные обвинения

Появился первый комментарий продюсера украинской певицы

Ирину Федишин обвинили в накрутке голосов Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин лишь недавно делилась солнечными снимками с отдыха, а теперь в сети появилась менее позитивная информация. Некоторые СМИ написали, что Ирина Федишин занимается накруткой голосов, дабы получить премию "Золота жар-птиця".

Однако продюсер певицы опроверг данную информацию, обвинив журналистов в некомпетентности. Кроме того, Виталий Човнык объяснил, что появившиеся в сети скриншоты, якобы подтверждающие виновность Ирины Федишин – фейковые. И самое интересное – Виталий назвал заказчика, который, по его словам, пытается очернить имя Федишин, и это певица Андриана.

Певица Андриана Фото: instagram.com/andriana_singer

"Этот человек готов на все, чтобы очернить имя Ирины Федишин! Ниже сбрасываю скрины, как она отзывается об Ирине в переписке с поклонниками певицы, обзывая ее "чмом". Выводы делайте сами. Коротко: Ирина не общается с этим человеком уже более 13 лет. О ней ни одного оскорбительного слова от Ирины не было сказано! И все это время она безосновательно обливает грязью нашу семью. А я не общался с ней ни разу в жизни. Кроме того, она пишет, что я "конченый". Откуда такая ненависть? Но нечему удивляться! Зная о ее хождениях к гадалкам! О прошлом этого человека и его деятельности знаем очень много. Скоро расскажем", – пишет Човнык.

Виталий также сообщил, что 16 апреля подал соответствующее заявление в полицию. Наибольшим разочарованием для поклонников Ирины Федишин стало то, что менеджмент принял решение снять ее кандидатуру с номинации "Народный хит": "Чтобы избежать провокаций, мы снимаем свою кандидатуру с номинации "Народный хит"!", – написал Виталий.

Доказательства невиновности Ирины Федишин Фото: Facebook-страница Ирины Федишин Доказательства невиновности Ирины Федишин Фото: Facebook-страница Ирины Федишин Доказательства невиновности Ирины Федишин Фото: Facebook-страница Ирины Федишин Доказательства невиновности Ирины Федишин Фото: Facebook-страница Ирины Федишин Доказательства невиновности Ирины Федишин Фото: Facebook-страница Ирины Федишин Доказательства невиновности Ирины Федишин Фото: Facebook-страница Ирины Федишин Доказательства невиновности Ирины Федишин Фото: Facebook-страница Ирины Федишин Доказательства невиновности Ирины Федишин Фото: Facebook-страница Ирины Федишин Доказательства невиновности Ирины Федишин Фото: Facebook-страница Ирины Федишин Доказательства невиновности Ирины Федишин Фото: Facebook-страница Ирины Федишин 1/10

Ранее мы писали, что Ирина Федишин рассказала о страшном инциденте на отдыхе.

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