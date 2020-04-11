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Заключенному Харви Вайнштейну выдвинули новое обвинение

Против кинопродюсера выступила еще одна жертва

Инна Петрова
Сегодня, 11:47

Харви Вайнштейна, которого 12 марта осудили на 23 года за сексуальные домогательства, обвиняют в еще одном деле. Против скандального кинопродюсера выступила женщина, на которую, по ее словам, Вайнштейн напал в 2010 году.

Напомним, что в тюрьме Харви Вайнштейн заразился коронавирусом. Спустя три недели стало известно, что он выздоровел после 14 дней карантина.

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
Фото: Getty Images

Так, новые обвинения в сексуальном домогательстве против 68-летнего Харви Вайнштейна выдвинула американская прокуратура. По сообщениям американских СМИ, обвинения касаются событий, произошедших в мае 2010 года.

По словам заявительницы, в отеле в Беверли-Хиллз Вайнштейн вместе со своим помощником якобы насильно удерживал жертву и совершил в отношении нее сексуальное домогательство.

Известно, что женщину впервые допросили в качестве возможного свидетеля в октябре 2019 года.

"В прошлом месяце она предоставила следователям информацию, подтверждающую, что нападение произошло в пределах десятилетнего срока исковой давности", – говорят в прокуратуре.

В настоящее время разбирательство по данному продолжается.

Смотрите в сюжете, как Дональд Трамп высказался о приговоре суда по делу Харви Вайнштейна:

А недавно известный режиссер Вуди Аллен впервые заговорил о браке с падчерицей.

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