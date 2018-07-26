Проведение Евровидения-2019 в Израиле снова под вопросом

Страна должна выплатить немалый взнос

Нетта Барзилай. Фото: instagram.com/nettabarzi

Согласно сообщению The Times of Israel, Евровидение в Израиле в следующем году может не состоятся. Как отмечается, израильский общественный вещатель Кan объявил о том, что Израиль может потерять право на проведение Евровидения-2019, если не заплатит гарантированный взнос, который составляет 12 миллионов евро в течение пяти дней.

Известно, что общественный вещатель направил письма премьер-министру, а также министрам финансов и коммуникациям Израиля с соответствующим предупреждением.

В ответ премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что государство не будет финансировать песенный конкурс, и отметил, что Kan следует взять средства из собственного ежегодного бюджета, который составляет 190 миллионов долларов.

Это не первый раз, когда проведение конкурса в Израиле оказывается под угрозой. Не так давно победительницу Евровидения-2018 Нетту Барзилай обвинили в плагиате. В случае подтверждения этого факта, певицу могли дисквалифицировать. Кроме этого, возникали споры насчет локации для конкурса. Европейский вещательный союз был недоволен вмешательством правительства в организацию конкурса.