Провел вечер с другой: Джастина Тимберлейка заподозрили в измене: фотофакт

Знаменитого певца застукали в компании молодой актрисы

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Фото: Getty Images

Американский певец Джастин Тимберлейк, на которого ранее напал украинец, был замечен в обществе возможной любовницы. Отметим, что артист с 2012 года женат на актрисе Джессике Бил, с которой воспитывает сына по имени Сайлас.

Джастин Тимберлейк получил научную степень. Подробности в видео:

Так, в интернете появились снимки, на которых певец в состоянии алкогольного опьянения нежно гладил колено 30-летней Алиши Уэйнрайт в одном из заведений. Более того, знаменитости держали друг друга за руки и нежничали весь вечер. В настоящее время они вместе снимаются в новом фильме "Палмер". Также на фото можно увидеть, что Джастин Тимберлейк снял обручальное кольцо. По завершению вечера пара покинула бар вместе. Куда они отправились, не сообщается.

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По информации издания Daily Mail, представители певца уже прокомментировали провокационные снимки и заявили, что Джастин и Алиши просто дружески общались в тот вечер. Но поклонники считают, что певец изменяет своей супруге.

Напомним, ранее Джастин Тимберлейк выпустил книгу мемуаров. Также недавно Джастин Тимберлейк поделился трогательным фото с женой и сыном.

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