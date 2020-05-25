Провели в последний путь: где похоронили маму Ирины Билык

Анна Яковлевна умерла 22 мая

22 мая в семье украинской певицы Ирины Билык произошла трагедия – из жизни ушла мама артистки Анна Яковлевна. О смерти 72-летней женщины исполнительница сообщила на своей странице в Instagram: "Прощай, любимая мамочка".

Анна Яковлевна была чрезвычайно близка с дочерью – ее лучшей подругой и примером. Женщина работала на одном из украинских каналов шеф-поваром. Всегда была активной и радостной.

Ирина Билык с мамой Анной Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В январе этого года в интервью Ирина Билык отметила, что мать чувствует себя прекрасно. Напомним, осенью 2019 года не стало отца певицы, который боролся с затяжной болезнью. Что стало причиной смерти Анны Яковлевны, певица не сообщает.

А тем временем в Сети знаменитые коллеги и друзья, с которыми женщина была знакома и также дружила, выражают слова поддержки ее знаменитой дочери.

"Ирочка, мы с тобой! Наши соболезнования. Мы все невероятно любили Анну Яковлевну. Невозможно осознать это", – написала певица Алина Гросу.

"Мои глубочайшие соболезнования", – добавил бывший муж Ирины Билык, хореограф Дмитрий Дикусар.

"Ира, дорогая, какая печальная новость... Держись! Сил тебе. Теперь твоя мама – твой ангел-хранитель", – написал российский певец Филипп Киркоров.

Читайте также: В семье Софии Ротару случилось горе

Собрались звездные друзья семьи и на прощание, которое произошло 24 мая на Байковом кладбище, где и провели Анну Яковлевну в последний путь. Правда, Билык попросила прессу не беспокоить их семью в такой сложный период.

Журналисты программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", а также редакция Сегодня.Lifestyle относятся с пониманием к просьбе известной исполнительницы и выражают ее семье слова сочувствия.

Напомним, что 16 октября 2019 года из жизни ушел родной отец Ирины Билык – Николай Семенович. Мужчина скончался в свой день рождения. Певица тогда опубликовала архивное видео родителей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться