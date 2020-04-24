Проводим карантин с пользой: 10 must have вещей для самоизоляции от Алены Лавренюк
Украинская актриса поделилась полезными советами
Украинская актриса театра и кино Алена Лавренюк, которая недавно рассказала о фобии, поделилась с Сегодня.Lifestyle своим списком обязательных вещей во время самоизоляции дома.
- Роллер для лица – мое утро начинается именно с этой незаменимой штуки, смело сталкивается face-to-face с утренним отеком. Кстати, он даже добавляет розового оттенка вашим щечки. Лучше любые румяна.
- Пижама. Здесь все просто. Красивый вид надо иметь не только на улице, но и дома. Тем более, когда существует такое идеальное домашнее платье (к тому же от украинских производителей!).
- Гречишный чай – один из любимых напитков за все время самоизоляции. При регулярном его употреблении вам удастся восстановить или усилить иммунитет, что сейчас крайне необходимо. А также он поможет предотвратить развитие многих патологий и их рецидивов. Кстати, напиток на основе гречки считается чудодейственным средством от лишних килограммов.
- Гидрогелеви патчи. Пока завариваю себе гречишный чай и готовлю завтрак, провожу получасовой ритуал по уходу в зоне вокруг глаз, с помощью гидрогелевых патчей. Это помогает лицу выглядеть еще более свежим, чем когда-либо!
- Приложение для медитации. Лично я пользуюсь приложением Headspace. Благодаря медитациям в нем я целый день наполнена энергией и, что немаловажно, позитивным мышлением.
- Маникюрные щипцы. Без них сейчас никак!
- Бомбочка для ванной. Я обожаю домашние spa-процедуры, иногда использую бомбочки с добавлением морской соли или косметические, иногда для аромата, а порой просто для цвета воды или пузырьков.
- Коврик для занятий спортом. Без лишних слов.
- Кухонный комбайн, сочетающий в себе и миксер, и блендер. Меня тоже не обошла эта тенденция новых экспериментов на кухне.
- Лосьон для рук. С этой частотой мытья рук, их высушиванием, лосьон или крем должен быть у каждого.
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Ранее мы также писали, что Елена Лавренюк рассказала об актерской карьере, мотивации и самообразовании в киноиндустрии.
Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой
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