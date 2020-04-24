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Проводим карантин с пользой: 10 must have вещей для самоизоляции от Алены Лавренюк

Украинская актриса поделилась полезными советами

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:59

Украинская актриса театра и кино Алена Лавренюк, которая недавно рассказала о фобии, поделилась с Сегодня.Lifestyle своим списком обязательных вещей во время самоизоляции дома.

Актриса Алена Лавренюк
Актриса Алена Лавренюк
Фото: пресс-служба

  • Роллер для лица – мое утро начинается именно с этой незаменимой штуки, смело сталкивается face-to-face с утренним отеком. Кстати, он даже добавляет розового оттенка вашим щечки. Лучше любые румяна.
  • Пижама. Здесь все просто. Красивый вид надо иметь не только на улице, но и дома. Тем более, когда существует такое идеальное домашнее платье (к тому же от украинских производителей!).
  • Гречишный чай – один из любимых напитков за все время самоизоляции. При регулярном его употреблении вам удастся восстановить или усилить иммунитет, что сейчас крайне необходимо. А также он поможет предотвратить развитие многих патологий и их рецидивов. Кстати, напиток на основе гречки считается чудодейственным средством от лишних килограммов.

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  • Гидрогелеви патчи. Пока завариваю себе гречишный чай и готовлю завтрак, провожу получасовой ритуал по уходу в зоне вокруг глаз, с помощью гидрогелевых патчей. Это помогает лицу выглядеть еще более свежим, чем когда-либо!
  • Приложение для медитации. Лично я пользуюсь приложением Headspace. Благодаря медитациям в нем я целый день наполнена энергией и, что немаловажно, позитивным мышлением.
  • Маникюрные щипцы. Без них сейчас никак!

Украинская актриса театра и кино
Украинская актриса театра и кино
Фото: пресс-служба

  • Бомбочка для ванной. Я обожаю домашние spa-процедуры, иногда использую бомбочки с добавлением морской соли или косметические, иногда для аромата, а порой просто для цвета воды или пузырьков.
  • Коврик для занятий спортом. Без лишних слов.
  • Кухонный комбайн, сочетающий в себе и миксер, и блендер. Меня тоже не обошла эта тенденция новых экспериментов на кухне.
  • Лосьон для рук. С этой частотой мытья рук, их высушиванием, лосьон или крем должен быть у каждого.

Также смотрите в видео, как Регина Тодоренко развлекает себя на карантине:

Ранее мы также писали, что Елена Лавренюк рассказала об актерской карьере, мотивации и самообразовании в киноиндустрии.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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