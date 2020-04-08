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Прояснил ситуацию: представитель Надежды Бабкиной заявил, что певица в больнице

Российская звезда лечится от пневмонии

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 10:30

На днях в российских СМИ появилась информация о том, что известная певица Надежда Бабкина была госпитализирована в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус и даже была введена в искусственную кому. Все эти слухи опроверг ее 40-летний супруг – Евгений Гор. Музыкант заявил, что новости фейковые, а его 70-летняя супруга находится дома без каких-либо признаков болезни.

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Но ряд российских изданий после заявления супруга не прекратили публиковать новости о состоянии эстрадной звезды. Поэтому ее представитель Александр Велор решил прояснить ситуацию и заявил на своем аккаунте в Instagram, что звезда таки находится в больнице, но лечится не от коронавируса, а от пневмонии. Состояние Надежды Бабкиной оценивается как стабильное.

"Дорогие друзья! В Сети появилась масса противоречивой информации о состоянии здоровья народной артистки России Надежды Бабкиной. Хочу прояснить ситуацию. Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено! Давайте вместе пожелаем ей здоровья и скорейшего выздоровления!" – написал представитель звезды Александр Велор.

Также смотрите, какие прогнозы делают звезды касательно коронавируса:

Тем временем ее коллега российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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