"Прозвучала лживая история": принцы Гарри и Уильям сделали официальное заявление

Наследники престола возмущены выдумкой прессы

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

На фоне скандального заявления принца Гарри и Меган Маркл в прессе появилось множество противоречивых новостей о вражде членов королевской семьи, которые не поддерживают намерение наследника престола отделиться. Так, 13 января издание Sunday Times якобы процитировало слова принца Уильяма о вражде с братом.

Более детально о заявлении Меган Маркл и принца Гарри отделиться от семьи узнайте в сюжете:

Как оказалось, эта информация – полная ложь и выдумка прессы. Братья выпустили совместное официальное заявление и опровергли все слухи о сложных отношениях.

Как сообщает издание Independet, в заявлении наследников престола говорится о том, что новость, опубликованная в издании является "оскорбительной" и "вредной".

"В британской газете сегодня прозвучала лживая история, которая рассказывает об отношениях между герцогом Сассексским и герцогом Кембриджским. Для братьев, которые так глубоко занимаются проблемами, связанными с психическим здоровьем, использование языка подстрекательства таким образом оскорбительно и потенциально вредно", – заявили принцы.

Более детально о том, что происходит в королевской семье и какие будут последствия, читайте в нашем материале.

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