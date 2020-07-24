Прямо на станции: Павел Зибров устроил шоу для пассажиров электрички

Народный артист неожиданно для всех выступил на железнодорожной станции в Киеве

Народный артист Украины Павел Зибров, который на карантине кардинально изменил имидж, в утренний час-пик в изысканном белом костюме явился на железнодорожную станцию "Бортничи". Он устроил настоящее шоу для пассажиров пригородных электричек, практически "парализовав" работу железнодорожников. Вместе с публикой Зибров исполнил свой хит "Вуса-бренд".

Пассажиры проезжающих поездов не отводили взгляд от представления, а те, кто выходил на остановке, присоединялись к исполнению любимой песни и танцам с фирменными чемоданами от Зиброва.

Теперь каждый из них сможет увидеть себя по телевизору 24 августа в грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!", которое совсем скоро покажет телеканал "Украина".

Певец Павел Зибров Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Артист признается, что безумно счастлив наконец-то выйти к людям и поделиться энергетикой, которая накопилась за время карантина.

"За эти 4 месяца карантина я написал всего 2 песни, а это очень мало. Ведь для большинства артистов такое время депрессивное, потому что артист – это сцена. Ты должен реализовать себя на сцене – публика, рампа, ты отдаешь энергетику и идет взаимообмен", – рассказал Павел Зибров на съемочной площадке.

Павел Зибров выступил на железнодорожной станции Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Он добавил, что необычайно рад тому, что концерты понемногу возобновляются.

"Сейчас я счастлив, потому что много съемок, начинаются концерты – частные вечеринки, свадьбы, к тому же студийная работа – уже делаем несколько песен", – говорит народный любимец.

Павел Зибров выступил на железнодорожной станции Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, 24 августа телеканал "Украина" порадует зрителей грандиозным концертом "З Днем народження, Україно!". Шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты.

Несколько дней назад состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, NK | Насти Каменских, Веры Брежневой и MONATIK. Кто еще из звезд примет участие в шоу "З Днем народження, Україно!" – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Смотрите грандиозный концерт "З Днем народження, Україно!" 24 августа, в День Независимости Украины, на телеканале "Украина"!

Напомним, что на телеканале "Украина" стартует обновленный "Зірковий шлях".

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