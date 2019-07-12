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"Прятала руки от всех": Гайтана рассказала о дурной привычке

Певица призналась, что некогда ей было стыдно пойти в салон красоты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:39
Гайтана
Гайтана
Фото: instagram.com/gaitanamusic

40-летняя певица Гайтана довольно часто вспоминает прошлое и не стесняется рассказывать не самые приятные ситуации из жизни. Так, в апреле этого года артистка призналась, что долгое время была наркозависима и злоупотребляла алкоголем. А на днях Гайтана вспомнила еще одну дурную привычку.

Дочь Гайтаны Сапфир-Николь отметила свой второй день рождения. Детали в сюжете:

Выяснилось, что некогда певица Гайтана кусала ногти. Артистка не могла избавиться от привычки, в результате чего стеснялась пойти в салон красоты на маникюр. Более того, выходя на сцену, Гайтана надевала перчатки, чтобы никто не заметил, в каком состоянии ее пальцы и ногти. Певица считает, что никто не должен стесняться своих комплексов, напротив, нужно говорить о них открыто.

"Нет ничего плохого в том, чтобы быть самокритичной. Я не встречала людей, которые на 100 % довольны собой... Всегда есть то, что хотелось бы прикрыть, изменить или отрезать. Но меня всегда восхищают люди, которые могут открыто заявить о своих комплексах. Начну с себя. Когда-то я кусала ногти, и они были в ужасном состоянии, стыдно было даже прийти в салон. Я постоянно прятала руки от всех, а на сцену одевала перчатки", – призналась Гайтана.

Певица Гайтана призналась, почему комплексовала
Певица Гайтана призналась, почему комплексовала
Фото: instagram.com/gaitanamusic

Ранее мы также писали, что Гайтана показала редкое фото с мужем.

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гайтана привычка комплексы
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