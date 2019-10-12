"Психанула": Леся Никитюк перекрасила волосы в экстремальный цвет и поцеловалась с девушкой
Ведущая призналась, что никогда бы не пошла на такое раньше
Одна из самых неординарных украинских телеведущих Леся Никитюк кардинально сменила имидж. Звезда популярных шоу похвасталась новым цветом волос и рассказала фолловерам, чего бы никогда не сделала, поцеловавшись с девушкой на камеру.
Где Леся Никитюк провела это лето, смотрите в сюжете:
На своей странице в Instagram ведущая шоу "Кто сверху" опубликовала фото с новым цветом волос. Леся променяла пшеничный блонд на "роуз голд", и она выглядит вполне мило.
"Красную ниточку на левой руке заметили? Или сразу на волосы посмотрели? Да, перекрасилась. Как думаете, почему? 1. Будет что-то интересное. 2. Психанула. 3. Джаред не любит блондинок", – заинтриговала фолловеров Никитюк.
Подписчики звезды решили, что Леся готовит для них какой-то сюрприз. Пользователи также засыпали ведущую комплиментами: "Лесюня ты просто супер! Классно выглядишь!", "Шикардос!", "Але вам дуууууже личить".
Но на этом Леся Никитюк не остановилась. В Insta-сторис она выложила несколько видео, на одном из которых целуется с девушкой.
Обращаясь к своему стилисту, знаменитость сказала: "Я никогда в жизни не постригалась бы „под мальчика", не покрасила бы волосы в яркий цвет, как мы с тобой сегодня сделали, и не зализалась бы с девушкой у всех на виду". после этих слов Леся поцеловалась со своей подругой Наташей Рудич.
Смотрите, как Леся Никитюк выглядела 7 лет назад.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.