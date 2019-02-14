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Психолог Наталья Холоденко начала музыкальную карьеру и презентовала дебютную песню

Песня "Танець моїх крил" была написана после съемок клипа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:44
Наталья Холоденко Фото: instagram.com/kholodenkon
Наталья Холоденко
Фото: instagram.com/kholodenkon

Ведущая шоу "Без паники" на телеканале "Украина", известный психолог Наталья Холоденко записала дебютную песню, клип на которую выпустила в День Влюбленных, 14 февраля. "Песня "Танець моїх крил" была написана после съемок клипа. Как это не парадоксально, но сначала мы сняли видео, а потом в срочном порядке за пару часов написали несколько версий слов куплетов", – делится Наталья Холоденко.

Как говорит ведущая канала "Украина", все получилось "неожиданно". Известный клипмейкер Елена Винярская снимала клип для одной известной исполнительницы и предложила в полночь  снять Наталье минутный ролик.

"Лена предложила спеть, но у меня в голове всплыл только припев. Мы за 12 часов сняли видео, сшили костюмы, сделали постановку с театром танца Виталия Загоруйко, записали звуковую версию, аранжировку делал Влад Дарвин. Стихи куплетов написали с моей подружкой, но Влад сказал их полностью переписать за два часа. За сутки клип был полностью готов", – раскрывает подробности своего вокального дебюта Холоденко.

Но на тот момент песня так и не стала достоянием общественности. Один из телевизионных проектов, с которым у Натальи Холоденко был контракт, запретил выпуск клипа. Поэтому видео работа пролежала больше года на полке.

"Сейчас очень хочу, чтобы эта песня вдохновила каждого, кому не хватает ощущения полёта", – заявила звездный психолог.

Как сообщалось ранее, Наталья Холоденко имеет многолетний практический опыт психолога, ведет собственный блог и строит карьеру на телевидении. Является соведущей вечернего развлекательного шоу "Без паники" на канале "Украина", где ее партнерами выступают шоумен Александр Скичко, юмористы Сергей Середа и Вадим Новицкий.

Напомним, Светлана Лобода презентовала клип на песню Instadrama. Также новый клип на песню "Попа, как у Ким" выпустила Настя Каменских.

 

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Источник: Сегодня
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