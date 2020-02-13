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После флирта на стороне: Джастину Тимберлейку приходится доказывать свою любовь супруге

Певец пытается вернуть расположение Джессики Бил

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Фото: Getty Images

В ноябре 2019 популярный певец Джастин Тимберлейк в одном из заведений открыто флиртовал со своей коллегой Алишей Уэйнрай. Этот момент удалось запечатлеть папарацци. Сразу после скандала на весь мир исполнитель принес публичные извинения своей супруге, но Джессика Бил до сих не может простить возлюбленного. Чтобы спасти брак, певец с женой стали посещать семейного психолога, но и этого оказалось мало!

Джастин Тимберлейк публично извинился за бурную вечеринку:

Певец сейчас делает все возможное, чтобы вернуть расположение супруги. Моментами, по информации издания Us Weekly, Тимберлейк даже перегибает палку. Он одаривает Джессику цветами и подарками, делая комплименты.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк
Фото: instagram.com/justintimberlake

"Джастин делает все возможное, чтобы Джессика окончательно его простила, и постоянно хочет быть рядом с ней и с сыном. Он заваливает ее милыми сообщениями, в которых называет самой сексуальной женой и лучшей мамой в мире. Джастин часто устраивает для нее сюрпризы: дарит цветы и организует совместные сеансы массажа по выходным", — рассказал источник.

Ранее мы также писали, что Джастин Тимберлейк поделился трогательным фото с женой и сыном.

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