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Публикация о смерти Чедвика Боузмана побила рекорд Twitter

Сегодня, 10:06

Актер скончался от рака на 43-м году жизни

Публикация с сообщением о смерти известного актера Чедвика Боузмана на его странице в Twitter стала самой популярной за всю историю соцсети, сообщает Daily Mail.

Душераздирающий пост с черно-белым портретом Боузмана набрал 7,3 миллионов лайков и более 3 миллионов репостов.

Скриншот: Twitter

Чедвик Боузман скончался от рака. В тексте публикации сообщается, что в 2016 году у актера диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Он боролся с заболеванием в течение четырех лет. Одной из самых запоминающихся ролей Боузмана стала роль короля Т'Чаллу в фильме "Черная пантера". Боузман также снялся в картинах "21 мост", "Джеймс Браун: Путь наверх", "42", "Маршалл", "Боги Египта" и т.д.

Новость о смерти Чедвика поразила не только поклонников актера, но и его друзей и коллег.

Отметим, что ранее рекорд по количеству лайков в Twitter набрала публикация бывшего президента США Барака Обамы после того, как он поделился известной цитатой Нельсона Манделы: "Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета его кожи, его происхождения или его религии". Этот твит набрал 4,3 миллиона лайков.

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