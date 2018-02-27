Пугающий способ сохранить красоту: Хлои Кардашьян рассказала, что сделает после родов

Сегодня, 09:29

Хлои объяснила, что последует примеру ее сестры Ким

Хлои Кардашьян. Фото: Instagram
Хлои Кардашьян. Фото: Instagram

В новом выпуске телевизионного шоу "Семейство Кардашьян" 33-летняя Хлои призналась, что съест свою плаценту после родов. Так же сделала ее старшая сестра Ким, после того  как родила первую дочь Норт и сына Сейнта. 

Такое решение Хлои приняла после советов старшей сестры, по убеждениям которой, съев свою плаценту после родов, можно сохранить красоту и молодость как можно дольше. Для этого ее плаценту превратили в специальные таблетки, которые позже принимала телезвезда. Так же поступит ее младшая сестра Хлои, которая в апреле этого года впервые станет мамой.

Пока что пользы от таких мер экспертами не доказано. Ким Кардашьян, к слову, не первая знаменитость, решившаяся пройти такой "курс красоты и омоложения". К примеру, свою плаценту после родов съели актриса Дженьюари Джонс, а также американская фотомодель и актриса Холли Мэдисон.

Напомним, Ким Кардашьян кардинально изменила цвет волос.

Ранее младшая сестра Ким и Хлои Кендалл Дженнер разместила фото, на которых позирует полностью обнаженной.  Фанаты и подписчики Кендалл внимательно изучили фото и заметили на нем необычную деталь, а именно – ступни модели.
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