Пугающий способ сохранить красоту: Хлои Кардашьян рассказала, что сделает после родов

В новом выпуске телевизионного шоу "Семейство Кардашьян" 33-летняя Хлои призналась, что съест свою плаценту после родов. Так же сделала ее старшая сестра Ким, после того как родила первую дочь Норт и сына Сейнта.

Такое решение Хлои приняла после советов старшей сестры, по убеждениям которой, съев свою плаценту после родов, можно сохранить красоту и молодость как можно дольше. Для этого ее плаценту превратили в специальные таблетки, которые позже принимала телезвезда. Так же поступит ее младшая сестра Хлои, которая в апреле этого года впервые станет мамой.

Пока что пользы от таких мер экспертами не доказано. Ким Кардашьян, к слову, не первая знаменитость, решившаяся пройти такой "курс красоты и омоложения". К примеру, свою плаценту после родов съели актриса Дженьюари Джонс, а также американская фотомодель и актриса Холли Мэдисон.

Напомним, Ким Кардашьян кардинально изменила цвет волос.

Ранее младшая сестра Ким и Хлои Кендалл Дженнер разместила фото, на которых позирует полностью обнаженной. Фанаты и подписчики Кендалл внимательно изучили фото и заметили на нем необычную деталь, а именно – ступни модели.