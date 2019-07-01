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"Путин – наш общий враг": Нино Катамадзе сделала резкое заявление

Певица пообещела, что больше не выступит в РФ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:07
Нино Катамадзе
Нино Катамадзе
Фото: instagram.com/ninokatamadze_ukraine

Известная грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе, которая недавно откровенно рассказала о муже, извинилась за свое выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в России. Певица пообещала, что это был ее последний концерт в РФ. Знаменитость заявила, что "Россия – это оккупант, а Путин – общий враг". Об этом Катамадзе написала на грузинском языке на своей странице в Facebook.

Узнайте, из-за чего злится Нино Катамадзе:

"Мое молчание не означает, что мне было что обдумать и решить, я с первой секунды чувствую то, что и каждый из вас, увидев Гаврилова в кресле спикера (грузинского парламента) ... Россия – оккупант, Путин – наш общий враг", – написала Нино Катамадзе.

По ее словам, концерт на "Усадьбе Jazz" был для нее очень тяжелым. На сцене вместе с Нино выступила 9-летняя девочка Арина из Белоруссии, которая потеряла зрение в раннем возрасте.

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"Самый тяжелый в моей жизни день – 20 июня (в этот день в Грузии начались протесты), и сложный концерт – 22 июня, от которого я не отказалась только из-за 9-летней слепой девочки ... Никогда в моем сердце не было измены Родине, никогда я не пела на русском, никогда не принимала участия в профинансированных правительством концертах, не участвовала ни на одном дне рождения российских политиков", – добавила грузинская певица.

Однако позже пользователи сети стали писать о том, что певица удалила свой пост в сети. Ни о каком концерте и резком высказывании в адрес России и Путина у нее на странице нет.

Напомним, ранее Нино Катамадзе поддержала Украине в агрессии Российской Федерации на Азовском море. Артистка опубликовала свое фото на Facebook, добавив украинский флаг и надпись "I support Ukarine!", что в переводе с английского означает "Я поддерживаю Украину".

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Источник: Сегодня
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