Пять стильных советов на 8 Марта от Ирины Дюденко

Главное правило – выбирать одежду, которая делает вас ярче, эффектнее, и в которой вам комфортно

Никак не можете определиться с нарядом на 8 Марта? Вам поможет Ирина Дюденко. Заместитель директора Школы панянок на проекте "Від пацанки до панянки", профессиональная модель, режиссер-постановщик показов, стилист и бизнес-вумен точно знает, как выглядеть стильно в любое время года и при любой погоде. Итак, 5 советов от Ирины, которые помогут женщинам выглядеть в их праздник идеально.

Совет №1

Главное правило – выбирать одежду, которая делает вас ярче, эффектнее, и в которой вам комфортно! Одежда не должна "давить" на человека, и человек в ней не должен быть безликим.

Совет №2

Всегда учитывайте обстоятельства, куда вы направляетесь, и в какое время – дневное, вечернее или ночное. Если девушка идет, например, в кинотеатр на вечерний сеанс, то ее одежда должна соответствовать вечернему времени. Это не могут быть тяжелые, грубые вещи, поскольку кинотеатр, в любом случае – центр культуры. Поэтому наряд требуется опрятный и удобный.

Совет №3

Обращайте внимание на чистоту своей одежды! Это очень важно! Как и девушка, она тоже должна быть ухоженной.

Совет №4

Надевая вещь, обратите внимание на лицо. Если оттенок кожи становится теплее и здоровее, то цвет вам подходит. Если вы в этой одежде кажетесь старше – немедленно снимите эту вещь. Ее цвет вам не идет.

Совет №5

Сочетайте! Это могут быть куртки из натурального или искусственного меха с платьями в пол. Стильные ботинки с брюками либо сапоги с юбками в пол и изящными куртками или пиджаками. Учитывайте свой стиль и свои предпочтения. Все должно быть гармонично.

Напомним, Ольга Фреймут в интервью "Сегодня" рассказала об отношениях с дочерью Златой, как совмещала съемки в проекте "Від пацанки до панянки" с заботой о детях, и как ухаживает за собой.