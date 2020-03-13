Пятница, 13-е: верят ли украинские телеведущие в мистику "неблагоприятной даты"

Своими историями и мнением по этому поводу поделились ведущие телеканала "Украина"

Пятница, 13-е – для многих мистическое совпадение. Ведь в этот день могут постигнуть серьезные неудачи. Поэтому многие не берутся реализовывать свои планы, а важные дела откладывают на потом. Но на самом ли деле пятница, 13-е является днем неприятностей? Своими историями и мнением по этому поводу поделились ведущие телеканала "Украина".

Марина Кухар, ведущая новостей "Сегодня"

В суеверия не верю. Но когда-то в пятницу, 13-го, дважды опоздала на два рейса – должна была лететь из Лондона в Киев. Первый рейс был с Гатвика – поезд к нему простоял уже за Лондоном час, и я не успела на регистрацию. Когда брала билет на рейс другой авиакомпании – не работал в кассе терминал (тогда еще не было возможности покупать билеты через интернет). Мне предложили заплатить наличными. Я от нервотрепки трижды ввела неправильный PIN и карточку проглотил банкомат.

Телеведущая Марина Кухар Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Хорошо, что была с собой карта другого банка, так как времени было мало и в пятницу у банков короткий день: доставать ее из банкомата – длинная морока. В конце концов, взяла второй билет на рейс из Хитроу. Пока досталась туда – уже шла регистрация. Спешно заскочила в туалет и не смогла открыть дверь кабинки – замок заклинило, а на помощь никто не приходил, потому чт, я не заметила таблички, что этот туалет не работает. Так я и просидела там вторую свою регистрацию. В конце концов, я смогла дверь открыть, но было поздно. Летела в Киев с безумно длинными пересадками. Конечно, легче всего себе объяснить тем, что это была пятница, 13-е. Но если откровенно, то дело не в ней. Мне просто стоило быть более организованной и внимательной.

Олег Панюта, ведущий программы "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою"

Телеведущий Олег Панюта Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Пятница, 13-е – это хорошая страшилка для тех, кому в жизни не хватает эмоций. Для меня с нынешним инфонаполнением каждый день, как пятница, 13-е. Поэтому предрассудки (вроде черной кошки или забыл-вернулся-посмотри в зеркало) остались в глубоком детстве. Хотя когда-то в Америке ехал в лифте без кнопки с 13-м номером.

Анна Панова, ведущая новостей "Сегодня"

Телеведущая Анна Панова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По официальной версии, в суеверия я не верю. К примеру, могу вынести мусор после захода солнца, не буду менять маршрут, если дорогу перейдет черный кот, и не боюсь поссориться, рассыпав соль. Родилась я в понедельник, а ничего, счастливый человек! Однако некоторые суеверия и приметы незаметно стали привычками и имеют определенный смысл. К примеру, "присесть на дорожку" – хороший шанс подумать и убедиться, что ничего не забыл в путешествие. "Не стоит подбирать что-то на перекрестке" – ведь действительно, на перекрестках засилье негативных энергий (я верю в тонкие материи). Если говорить о пятнице, 13-е, страха перед этой датой нет. А когда случается что-то неприятное, могу в шутку сказать: "Ну чего еще можно было ожидать от такого дня!". А печальные или тревожные события со мной в пятницу, 13-го никогда не случались. По крайней мере, пока.

Ольга Грицик

Телеведущая Ольга Грицик Фото: Facebook

В суеверия я не верю, но вполне верю в то, что для людей, которые в них верят, они работают. Слава богу, я не из их числа. Я наоборот люблю пятницу, 13-е, потому что давно решила, что для меня это – счастливый день! Во что я действительно верю, так это в то, что каждый сам творит свою реальность и начинается она именно с наших мыслей, поэтому очень рекомендую – думайте о хорошем! И не забывайте, мысли – вещь материальная.

Ярослав Куц, ведущий программы "Контролер"

Телеведущий Ярослав Куц Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Я искренне уважаю все обычаи, которые имеют хоть какое-то основание. Но воспринимаю суеверия через призму своего мировоззрения. Например, я никогда не возвращаюсь домой, даже если что-то забыл. Потому что жизнь подсказывает: "Все, что забыл дома, тебе не пригодится". Также я не верю в существование мистической пятницы, 13-го. Меня больше пугают люди, которые верят в нее и думают о чем-то плохом в этот день. А наши же мысли материальны! Получается, на фоне плохих мыслей суеверные люди и создают проблемы вокруг себя. Я больше сторонник народных примет – того, что неоднократно замечалось людьми в ходе своей жизни. А суеверия влияют на тех, кто в них верит. Поэтому давайте верить в светлую и счастливую жизнь!

Тимур Асланов, ведущий программы журналистских расследований "Гучна справа"

Ведущий Тимур Асланов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Поскольку я – прагматик и материалист, то, естественно, ни в какие предрассудки и суеверия не верю, потому что этого просто нет! Если люди ведутся на предрассудки, то вряд ли это сулит что-то хорошее. Также же не верю и в пятницу, 13-е. Если черный кот переходит вам дорогу, знайте, он просто идет по своим делам. А если голубь залетел в вашу квартиру – ничего страшного, животное просто замерзло. Друзья, любите мир и друг друга!

Максим Сикора

Телеведущий Максим Сикора Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ничего странного в такие дни со мной, к счастью, не случалось. Но все равно немного остерегаешься в такие моменты совпадений дней и чисел. Как когда-то мне сказал отец: "ты можешь не верить во всевозможные суеверия, но на всякий случай имей их в виду". Так и живу.

Напомним, ранее мы рассказывали, о чем жалеют украинские звезды.

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