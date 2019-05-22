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Пышнотелая Эшли Грэм показала свою сестру

Модель plus-size поделилась трогательными фото и видео с сестрой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:33
Модель Эшли Грэм
Модель Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

Всемирно известная модель plus-size Эшли Грэм часто эпатирует публику своими публикациями в соцсетях. Однако в этот раз пышнотелая красотка поделилась серией фото и видео, которыми умилила поклонников.

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На своей странице в Instagram Эшли Грэм показала свою младшую сестру Эбби, которая тоже обладает аппетитными формами. Недавно девушки вместе снялись в рекламе купальников.

"Я очень взволновала тем, что моя потрясающая сестра снимется со мной в моей новой кампании. Эбби, мы все переживаем вместе: от поздних ночных телефонных звонков и горячих отпусков до слез и смеха, брака, детей и всего, что принесла нам жизнь. Лучшее во всем этом – это быть рядом с тобой! Я так горжусь тем, что являюсь твоей старшей сестрой", – написала Эшли.

Эшли Грэм поделилась архивными кадрами
Эшли Грэм поделилась архивными кадрами
Фото: instagram.com/ashleygraham

Эшли Грэм показала младшую сестру
Эшли Грэм показала младшую сестру
Фото: instagram.com/ashleygraham

Эшли Грэм также поделилась роликом, состоящим из новых и архивных кадров с младшей сестрой Эбби. Видео растрогало подписчиков модели.

INSTAGRAM (@ashleygraham) on

Ранее мы писали, что Эшли Грэм напугала поклонников видео, на котором позирует с иголками в лице.

Напомним, Кортни Кардашьян показала горячие фото с отдыха.

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