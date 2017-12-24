Пышнотелая Эшли Грэм устроила жаркие танцы в купальнике (видео)

Звезда не стесняется позировать в откровенных образах во время сексуальной фотосъемки

Популярная plus-size модель Эшли Грэм недавно продемонстрировала свои формы в сексуальных купальниках линейки "Swimsuits For All".

На ее странице в сети уже появились новые аппетитные фотографии из марокканского города Агадир.

Звезда не стесняется позировать в откровенных образах во время сексуальной фотосъемки и даже пританцовывает, заряжая позитивом всю съемочную группу. Эшли также смогла покататься на верблюде и понежиться на солнышке в стильных купальниках и аксессуарах.

Фото: instagram.com/theashleygraham

Ранее мы писали, что Эшли Грэм в бикини покаталась на верблюде.

Также напомним, пышнотелая Эшли Грэм снялась для пикантного календаря от журнала Love. Ролик вызвал ажиотаж среди поклонников и пользователей сети.

Недавно Грэм снова приняла участие в съемках для Sports Illustrated Swimsuit и поделилась результатами фотосессии с поклонниками. Эшли Грэм совершенно не стесняется своего тела. Модель призывает всех девушек любить себя и свое тело, несмотря ни на какие модельные параметры.