Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как занимается со штангой

30-летняя модель размера плюс Эшли Грэм разместила в Instagram видеоролик, на котором она занимается со штангой в спортзале. Эшли известна своими пышными формами, некоторые недоброжелатели критикуют ее за физическую форму, но модель доказала всем, что в ее жизни есть спорт и она активно следит за фигурой.

Поклонники поддержали Грэм в комментариях: "Ура, вперед", "Ты молодец", "Продолжай в том же духе, ты – наша мотивация", "Это видео так вдохновляет".

Недавно Эшли Грэм разместила в Instagram новое фото в бикини. Как стало понятно, снимок не поддавался ретуши. "Покажи мне что то настоящее, например ягодицы с растяжками или целлюлитом", – подписала фото Грэм.

Ранее 30-летняя Эшли Грэм поделилась сразу тремя снимками, на которых она позирует в разных купальниках. Известно, что Эшли снялась в фотосессии специально для рекламы купальников Sports Illustrated Swimsuit.



