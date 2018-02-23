Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как занимается со штангой

Сегодня, 14:21

Эшли опубликовала видео тренировок

Эшли Грэм. Фото: Instagram
Эшли Грэм. Фото: Instagram

30-летняя модель размера плюс Эшли Грэм разместила в Instagram видеоролик, на котором она занимается со штангой в спортзале. Эшли известна своими пышными формами, некоторые недоброжелатели критикуют ее за физическую форму, но модель доказала всем, что в ее жизни есть спорт и она активно следит за фигурой.

Поклонники поддержали Грэм в комментариях: "Ура, вперед", "Ты молодец", "Продолжай в том же духе, ты – наша мотивация", "Это видео так вдохновляет".

‍ @dara__hart @dogpound @alala @enellsportsbras

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

Недавно Эшли Грэм разместила в Instagram новое фото в бикини. Как стало понятно, снимок не поддавался ретуши. "Покажи мне что то настоящее, например ягодицы с растяжками или целлюлитом", – подписала фото Грэм. 

Ранее 30-летняя  Эшли Грэм поделилась сразу тремя снимками, на которых она позирует в разных купальниках.  Известно, что Эшли снялась в фотосессии специально для рекламы купальников Sports Illustrated Swimsuit. 
спорт, модель, Эшли Грэм

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Источник:

"Сегодня"

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