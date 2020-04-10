Работает доктором: близкий друг Камалии заразился коронавирусом

Мужчина заразился в больнице Нью-Йорка

Близкий друг украинской певицы Камалии, которая недавно рассказала о поддержке мужа-миллиардера в начале карьеры, заразился коронавирусом. Дело в том, что молодой доктор Хашим работает в одной из больниц Нью-Йорка и помогает больным побороть COVID-19.

О болезни друга семьи Камалия рассказала на своей странице в Instagram и опубликовала фото доктора. Артистка пожелала ему скорейшего выздоровления и добавила, что доктор относится к той категории профессионалов, цель которых спасти жизнь людей любой ценой.

INSTAGRAM

"Наш близкий друг семьи доктор Хашим, который является руководителем группы в больнице Нью-Йорка в отделении интенсивной терапии, где он лечил пациентов с коронавирусом в течение последних 2 месяцев, сам заразился из-за плохой ситуации с наличием средств индивидуальной защиты в США. Его изолировали в гостинице вдали от жены, на которой он женился всего 18 месяцев назад. Доктор Хашим представляет новую породу наших молодых героев, которые думают только об одном – спасти жизнь людей любой ценой. Я уверена, что доктор Хашим справится с этим чудовищным вирусом и даст его семье и нам повод улыбаться и гордиться своими героическими поступками", – написала Камалия.

Камалия показала, чем занимается с детьми на карантине:

Напомним, ранее Камалия призналась, что в их отношениях с мужем царит матриархат.

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