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Работает, как пчелка: появились редкие снимки Меган Маркл во время беременности

Герцогиня Сассекская начала сотрудничать с британским брендом Marks and Spencer

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:06

Как известно, герцогиня Сассекская работала над созданием сентябрьского выпуска журнала Vogue и решила поделиться первыми результатами. Кроме того, супруга принца Гарри начала сотрудничать с демократическим британским брендом Marks and Spencer, чтобы выпустить лимитированную коллекцию, средства с продажи которой будут отправлены в организацию Smart Works.

Стоит отметить, что лимитированная коллекция появится в британских магазинах в сентябре этого года. А вот редкие снимки Меган Маркл во время работы над коллекцией уже появились на официальной странице герцогов Сассекских в Instagram. 

Меган Маркл
Фото: instagram.com/sussexroyal
Меган Маркл
Фото: instagram.com/sussexroyal
Меган Маркл
Фото: instagram.com/sussexroyal
Меган Маркл
Фото: instagram.com/sussexroyal
Меган Маркл
Фото: instagram.com/sussexroyal
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"Герцогиня будет поддерживать коллектив, который поможет оснастить женщин Smart Works ключевыми предметами первой необходимости для рабочей одежды, когда они заходят на рабочее место", – отмечается в публикации.

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На опубликованной черно-белой фотографии жена принца Гарри позирует в твидовом платье и чувственно двигает руками округлый живот. На других снимках показана Меган Маркл во время работы и обсуждения идей.

Напомним, Меган Маркл обвинили в плагиате. Для главного фото Меган Маркл пригласила 15 известных моделей и актрис. И еще одно место оставила пустым, чтобы каждая читательница примерила на себя роль героини выпуска. Такая концепция уже использовалась.

Напомним, 

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Источник: Сегодня
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