Работает, как пчелка: появились редкие снимки Меган Маркл во время беременности
Герцогиня Сассекская начала сотрудничать с британским брендом Marks and Spencer
Как известно, герцогиня Сассекская работала над созданием сентябрьского выпуска журнала Vogue и решила поделиться первыми результатами. Кроме того, супруга принца Гарри начала сотрудничать с демократическим британским брендом Marks and Spencer, чтобы выпустить лимитированную коллекцию, средства с продажи которой будут отправлены в организацию Smart Works.
Стоит отметить, что лимитированная коллекция появится в британских магазинах в сентябре этого года. А вот редкие снимки Меган Маркл во время работы над коллекцией уже появились на официальной странице герцогов Сассекских в Instagram.
"Герцогиня будет поддерживать коллектив, который поможет оснастить женщин Smart Works ключевыми предметами первой необходимости для рабочей одежды, когда они заходят на рабочее место", – отмечается в публикации.
На опубликованной черно-белой фотографии жена принца Гарри позирует в твидовом платье и чувственно двигает руками округлый живот. На других снимках показана Меган Маркл во время работы и обсуждения идей.
Напомним, Меган Маркл обвинили в плагиате. Для главного фото Меган Маркл пригласила 15 известных моделей и актрис. И еще одно место оставила пустым, чтобы каждая читательница примерила на себя роль героини выпуска. Такая концепция уже использовалась.
Напомним,
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