Работа UA:Суспільного заблокирована: как это отразится на участии Украины в Евровидении-2020

Поездка группы Go_A в Роттердам оказалась под угрозой срыва

18 февраля 2020 года на средства Национальной общественной телерадиокомпании Украины наложили арест из-за долга в сумме почти 11 миллионов евро. Поэтому НОТУ не сможет финансировать поездку группы Go_A в Роттердам для участия в "Евровидении-2020".

Как сообщается на сайте UA:Суспільне, арест на средства был наложен Департаментом государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины в пользу Euronews. Отметим, что в 2010 году Национальная телекомпания Украины подписала лицензионный договор с компанией Euronews на шесть лет. Но в 2015 году между компаниями началась судебная тяжба.

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"Арест счетов исключил возможность подготовки к трансляции "Олимпиады-2020", а также заблокировал обеспечение участия Украины в "Евровидении-2020"", – сообщили в НОТУ.

В компании отмечают, что в ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании. В свою очередь, Общественный вещатель уже обратился к министерствам Украины с просьбой инициировать выделение средств из государственного бюджета для погашения долга.

Напомним, что 22 февраля закончился финал Национального отбора на "Евровидение-2020". Согласно результатам голосования жюри и зрителей, Украину на международной арене в Роттердаме представит группа Go_A с аутентичной песней "Соловей". Все, что нужно знать о победителях Национального отбора, – в нашем материале.

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