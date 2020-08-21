Рагули и селюки: Снежана Егорова оскандалилась заявлением об украинских героях

Известная ведущая высказалась о ситуации в стране после революции 2014 года

Украинская ведущая Снежана Егорова, которая недавно впервые показала фото новорожденной внучки, высказалась об украинских героях. В новом интервью телезвезда назвала участников событий на Майдане "рагулями" и "селюками", чем вызвала гнев украинцев.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале Прямо_Talk Снежана Егорова затронула тему политики и революции. Пожалуй, самым скандальным мнением артистки стало ее высказывание о народных героях Украины. По словам Егоровой, украинские воины – это "рагули" и "селюки".

Ведущая Снежана Егорова Фото: instagram.com/snezha_egorova

"Все, что предлагается в постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые вылезли непонятно откуда. Селюки, которые говорят на суржике. И готовы свою жизнь положить... Свою жизнь, какую? Жизнь, которая собой ничего не представляет", – высказалась Снежана.

Она также сравнила людей, готовых пожертвовать своей жизнью, с наркоманами. "Это как наркоманы, которые за дозу готовы жизнь продать, кровь отдать последнюю. Но это же ненормально", – считает ведущая.

В какой громкий скандал попал Потап, смотрите в ролике:

Мнение Снежаны Егоровой вызвало недоумение у пользователей сети, которые высказались в социальных сетях: "Позор нашей страны, за такие высказывания ее надо сажать", "Сколько у женщины в голове может быть ваты. Лучше б она молчала", "Боль жить с такими людьми, как она".

Ранее Снежана Егорова рассказала о потере ребенка от Антина Мухарского.

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