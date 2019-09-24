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Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

Диагноз актрисы – последняя стадия рака мозга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Актриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

На днях стало известно, что популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, диагноз которой – последняя стадия рака мозга, перенесла повторную операцию. По словам источников, у звезды "Моей прекрасной няни" появилась надежда на выздоровление.

Смотрите видео о состоянии Анастасии Заворотнюк:

Сообщалось также, что актриса находится в сознании, а из ее палаты вынесли телевизор и также забрали мобильный телефон, чтобы звезда не узнала, что о ее состоянии говорят СМИ. Так, близкие Анастасии Заворотнюк решили полностью оградить ее от внешнего мира.

Однако вопреки информации об улучшении состояния звезды "Моей прекрасной няни", пациентка клиники, в которой находится Анастасия Заворотнюк, заявила, что актриса "умирает и ее отключили от аппаратов".

Кроме того, СМИ сообщили о последнем заключении медиков. Так, по мнению врачей, опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. К такому выводу пришли врачи после трехнедельного наблюдения актрисы. 

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: Instagram.com

Теперь состояние звезды будут поддерживать лишь медикаментами. Известно, что на данный момент Анастасия Заворотнюк пребывает в стабильно тяжелом состоянии, но все же проходит терапию в частной московской клинике.

Отметим, что информация о болезни Анастасии Заворотнюк, распространяемая в СМИ, основана на инсайдерских данных. Официальных комментариях о болезни и лечении семья Заворотнюк не дает.

В больнице рядом с актрисой постоянно дежурит ее директор, дочь Анна и мать Валентина регулярно навещают Анастасию Заворотнюк. Супруг актрисы Петр Чернышов был вынужден вернуться к работе – в результате обязательств, данных ранее.

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