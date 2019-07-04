Рами Малек признался, каким не должен быть его герой в фильме про Джеймса Бонда

Актер сыграет злодея в юбилейной картине про шпиона

Рами Малек Фото: AFP

Оскароносный актер Рами Малек, который надумал жениться на своей коллеге по фильму "Богемская рапсодия", как известно, сыграет главного злодея в 25-м эпизоде популярной шпионской франшизы о Джеймсе Бонде.

Смотрите подробности жизни актера Рами Малека:

В интервью The Daily Mirror Рами Малек признался, что просил режиссера Кэри Фукунаги не делать из его героя религиозного экстремиста. Актеру с египетскими корнями важно, чтобы ни его персонажа, ни тем более его самого не сравнивали с террористом.

"Я сказал, что мы не можем отождествлять моего героя с каким-либо террористическим актом на религиозной или идеологической почве. Это не то, с чем бы я хотел заигрывать", – безапелляционно заявил Малек. После такой просьбы режиссер заверил актера, что злодей в фильме будет совсем другой.

Напомним, герой Рами Малека в фильме про Джеймса Бонда обладает некой опасной технологией. Сам актер в обращении к зрителям пообещал, что Бонду придется непросто.

Стоит отметить, что Рами Малек мог сыграть роль камео в фильме "Рокетмен". Режиссер картины "Рокетмен" Декстер Флетчер признался, что в начале съемок их команда намеревалась включить в сюжет эпизодическую роль камео.

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