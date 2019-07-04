Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рами Малек признался, каким не должен быть его герой в фильме про Джеймса Бонда

Актер сыграет злодея в юбилейной картине про шпиона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:08
Рами Малек
Рами Малек
Фото: AFP

Оскароносный актер Рами Малек, который надумал жениться на своей коллеге по фильму "Богемская рапсодия", как известно, сыграет главного злодея в 25-м эпизоде популярной шпионской франшизы о Джеймсе Бонде. 

Смотрите подробности жизни актера Рами Малека:

В интервью The Daily Mirror Рами Малек признался, что просил режиссера Кэри Фукунаги не делать из его героя религиозного экстремиста. Актеру с египетскими корнями важно, чтобы ни его персонажа, ни тем более его самого не сравнивали с террористом.

Читайте также
Рами Малек прокомментировал секс-скандал с режиссером "Богемной рапсодии"

"Я сказал, что мы не можем отождествлять моего героя с каким-либо террористическим актом на религиозной или идеологической почве. Это не то, с чем бы я хотел заигрывать", – безапелляционно заявил Малек. После такой просьбы режиссер заверил актера, что злодей в фильме будет совсем другой.

Напомним, герой Рами Малека в фильме про Джеймса Бонда обладает некой опасной технологией. Сам актер в обращении к зрителям пообещал, что Бонду придется непросто.

Стоит отметить, что Рами Малек мог сыграть роль камео в фильме "Рокетмен". Режиссер картины "Рокетмен" Декстер Флетчер признался, что в начале съемок их команда намеревалась включить в сюжет эпизодическую роль камео.  

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Красная дорожка, конфузы и слезы победителей на сцене: чем запомнился "Оскар 2019" Рами Малек подтвердил роман с 24-летней коллегой по фильму "Богемная рапсодия"
Джеймс Бонд режиссер роль Рами Малек
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кабачки с грибами запеченные в духовке
Кабачки с грибами запеченные в духовке
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн

Популярные статьи

Сегодня, 10:01Food

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

Сегодня, 09:00Food

Рецепт самого вкусного абрикосового пирога на кефире

Сегодня, 07:49Fun

Мужчина из-за врачебной ошибки "ожил" на собственных похоронах

Вчера, 20:55Техно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

Вчера, 18:57Events

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 14:21Шоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

Вчера, 10:41Стиль

Елена Зеленская примерила роскошную синюю вышиванку в Торонто: фото

Вчера, 10:01Fun

Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

В легкой блузе и брюках: новый выход Елены Зеленской в Канаде

Вчера, 07:09Fun

Невероятно: полное солнечное затмение показали на видео из самолета

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

2 июляEvents

Солнечное затмение и новолуние 2 июля 2019: что нельзя делать в этот день

2 июляТехно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

2 июляШоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

2 июляШоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

2 июляПсихология

Гороскоп на 2 июля: все знаки зодиака

Новости партнеров

Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Моргал мне до последнего вздоха: возлюбленная о смерти Кузнецова
Моргал мне до последнего вздоха: возлюбленная о смерти Кузнецова
Плохая примета: что случилось на свадьбе Насти и Потапа
Плохая примета: что случилось на свадьбе Насти и Потапа
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки
Печеночный салат: новогодний рецепт от фудблогера Калниной
Печеночный салат: новогодний рецепт от фудблогера Калниной
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь