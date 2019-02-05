Рами Малек прокомментировал секс-скандал с режиссером "Богемной рапсодии"

Актер не в восторге от работы с режиссером

Рами Малек Фото: Getty Images

Голливудский актер Рами Малек, который недавно подтвердил роман с коллегой по фильму "Богемная рапсодия" Люси Бойнтон, прокомментировал скандальные новости. А именно, актер признался журналистам Page Six, что работать с режиссером Брайаном Сингером, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков, было очень неприятно. Об этом он сказал во время кинофестиваля в Санта-Барбаре.

По словам звезды "Богемской рапсодии", это ужасная ситуация, поэтому он переживает за каждую жертву Брайана Сингера.

"Я переживаю за каждого, кому пришлось пережить то, о чем я слышал. Это ужасно. Я понимаю, через что им пришлось пройти и считаю это ужасным. Неприятно осознавать, что такие вещи происходят во времена #MeToo", – рассказал Рами Малек.

Актер также отметил, что не долго сотрудничал с режиссером, ведь Брайана Сингера уволили от съемок через несколько недель после начала работы.

"Все заслуживают правды, и все, кто хочет говорить о том, что случилось с Брайаном, заслуживают того, чтобы его услышали... В моей ситуации, это (общение с Брайаном – ред.) было очень неприятно. Это все, что могу сказать на этом этапе", – рассказал Рами Малек.

Напомним, из-за обвинения Брайана Сингера байопик о Фредди Меркьюри исключили из числа номинантов премии американской ЛГБТ-организации GLAAD - GLAAD Media Awards.

Отметим, что 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Телеканал "Украина" приобрел эксклюзивные права на прямую трансляцию 91-й церемонии вручения самой престижной кинопремии "Оскар". Прямую трансляцию вручения кинопремии можно будет посмотреть на канале "Украина" 24 февраля.

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