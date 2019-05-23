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Рами Малек женится на актрисе из "Богемской рапсодии" – СМИ

Звездная пара помолвлена и готовится к свадьбе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Рами Малек и Люси Бойнтон
Рами Малек и Люси Бойнтон
Фото: Getty Images

Голливудский актер Рами Малек, который недавно подтвердил роман с коллегой по фильму "Богемная рапсодия" Люси Бойнтон, сделал предложение возлюбленной и они вместе готовятся к свадьбе. 

Николас Кейдж собрался жениться на 22 летней визажистке. Детали в сюжете:

"Они говорили о браке целую вечность, и теперь они официально помолвлены. Люси и Рами планируют пожениться в этом году", – рассказал инсайдер западному изданию RadarOnline.

Также стало известно, что главные герои киноленты "Богемская рапсодия" планируют сыграть свадьбу дважды. Сначала на родине 25-летней невесты в Великобритании, а потом и в Америке с семьей Рами Малека. 

"Они так счастливы вместе, они рады просто быть рядом друг с другом.  Скорее всего, свадебная церемония состоится  в Великобритании, где прошло детство Люси, а затем они организуют еще один праздник для семьи Малека в США", - добавляет инсайдер.

Отметим, что слухи о том, что Рами и Люси находятся в романтических отношениях ходили еще с весны. Пара не подтверждала, но и не отрицала догадки. Скорее всего, они сблизились как раз на съемках "Богемской рапсодии".  

Напомним, поддержать Рами на "Золотом глобусе" пришли знаменитые музыканты легендарной группы Queen гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор. Вместе они посетили вечеринку, которая состоялась после церемонии награждения.

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