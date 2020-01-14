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Раскол в королевской семье: скрытый смысл заявления Елизаветы ІІ относительно Гарри и Меган

По мнению экспертов, королева недовольна таким ходом событий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:41
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Королева Елизавета ІІ вчера, 13 января, провела совещание в Сандрингемском дворце, на котором также присутствовали ее сын и внуки – принцы Чарльз, Уильям и Гарри, относительно выхода герцогов Сассекских из королевской семьи. Принц Филипп покинул дворец до начала совещания, так как он в ярости из-за заявления своего внука и его супруги. Королева Елизавета ІІ выступала от его и своего имени.

Подробности совещания членов королевской семьи узнайте в сюжете:

После саммита на сайте королевской семьи появилось официальное заявление Елизаветы ІІ, в котором говорится, что Ее Величество одобряет решение принца Гарри и Меган Маркл. Однако эксперты проанализировали заявление королевы и отыскали тайный смысл слов Елизаветы. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты обратили внимание, что в заявлении Ее Величества супруги упоминаются как "Гарри и Меган", а не как герцог и герцогиня Сассекские, что может подразумевать предстоящее лишение королевского статуса.

Кроме того, в заявлении указывается, что пара не будет получать деньги из государственного бюджета, но упоминание о "переходном периоде" не проясняет, каким образом и на каких условиях они достигнут самодостаточности.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Королевский корреспондент издания Ребекка Инглиш проанализировала каждое предложение заявления Ее Величества.

Сегодня в моей семье состоялись очень конструктивные дискуссии о будущем моего внука и его семьи.

Тот факт, что королева опубликовала заявление от своего имени и использовала фразы "моя семья" и "мой внук и его семья", много о чем говорит.

Елизавета ІІ была глубоко ранена событиями прошедшей недели. Она также была шокирована тем, что Гарри сделал публичное заявление, не сообщив об этом в первую очередь ей. Королева хочет, чтобы мир понимал, что она не только босс, но и бабушка.

Королевские крестины
Королевские крестины
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь в молодой семье.

Внука и его супругу Ее Величество упоминает как "Гарри и Меган", а не на "Герцог и герцогиня Сассекские", как это обычно делается в протоколе официальных заявлений Дворца. Это может свидетельствовать о том, что пара лишится своих титулов.

Фраза "Моя семья и я" – это также попытка продемонстрировать единство.

Елизавета II и Меган Маркл
Елизавета II и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались работающими членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи.

Королева, как и другие высокопоставленные члены королевской семьи, ясно дают понять, что им неприятны последние события. Ее Величество, однако, понимает желание Гарри "отделиться" и жить более независимой жизнью.

Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят полагаться на государственные средства в своей новой жизни.

Отсутствие подробностей об этом вопросе тоже говорит о многом.

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По прогнозам, Гарри и Меган заработают миллионы как глобальный "бренд". Однако и поддерживать трансатлантический образ жизни – недешево. Кроме того, не уточняется, продолжит ли принц Чарльз финансировать своего сына и его супругу.

Поэтому было решено, что наступит переходный период, в течение которого герцоги Сассекские будут проводить время в Канаде и Великобритании.

Обращается внимание, что при поездке в Канаду на новогодние праздники Меган Маркл и принц Гарри взяли с собой сына Арчи, двоих собак и много вещей, подчеркивая таким образом тот факт, что в ближайшем будущем возвращаться в Британию не намерены.

Так, герцоги Сассекские фактически поставили королеву перед фактом. Ее Величество, осознавая, что не может приказать супругам вернуться, "прогнулась" под Гарри и Меган.

Елизавета II
Елизавета II
Фото: AFP

Это сложные вопросы, которые моя семья должна решить, и предстоит еще проделать определенную работу, но я попросила принять окончательные решения в ближайшие дни.

Королева как бы признается, что пока не до конца владеет ситуацией, но дает понять, что чиновники работают круглосуточно для решения всех нюансов.

Эксперты также обращают внимание на стиль написания заявления. Ее Величество хотела акцентировать внимание именно на понятии "семья" и теплых отношениях внутри ее. Многие отмечают, что это хороший знак, однако также призывают не забывать о том, что у королевы Елизаветы ІІ попросту не было выбора. Что Меган хочет, то Меган получит, - помните же?

Ранее мы также писали, что принцы Гарри и Уильям сделали официальное заявление.

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