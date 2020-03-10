Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Раскол в семье: Кейт Миддлтон проигнорировала Меган Маркл на службе в Лондоне

Герцоги холодно встретили принца Гарри с супругой

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:30

На днях принц Гарри и его супруга Меган Маркл совершили заключительный публичный выход в качестве членов королевской семьи. Отметим, что 31 марта 2020 года герцоги освобождаются от титулов и обязанностей.

Читайте также:
Королевская семья огорчена поступком Меган Маркл: Елизавета II не увидит правнука Арчи

Так, герцоги присоединились к Елизавете II на праздничной службе в честь Дня Содружества. Как сообщают британские СМИ, первая встреча герцогов Сассекских и Кембриджских после "Мегзита" произошла не в совсем душевной обстановке. Когда Кейт Миддлтон и принц Уильям зашли в Вестминстерское аббатство, там уже были Меган Маркл и принц Гарри. Увидев родственников, герцоги Сассекские поздоровались с ними.

INSTAGRAM

Ко всему, бывшая актриса даже искренне улыбнулась, но Кейт отреагировала на это весьма холодно и проигнорировала Маркл. Принц Уильям только сдержанно кивнул. А во время службы братья так и не пообщались друг с другом.

О выезде Меган Маркл в Канаду смотрите в ролике:

Ранее Меган Маркл и принц Гарри покорили публику эффектным выходом в Лондоне.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл поздравила с Международным женским днем школьников «У них королевские привилегии, но они не капризны»: Кейт Миддлтон рассказала, чем увлекаются их дети Меган Маркл в платье за 32 тысячи гривен произвела фурор на благотворительном вечере: яркие фото
принц Гарри Кейт Миддлтон Меган Маркл раскол в королевской семье
Реклама

Новости партнеров

Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Салат с тунцом консервированным классический
Салат с тунцом консервированным классический
Одинокие: 5 звезд, которые не могут устроить личную жизнь
Одинокие: 5 звезд, которые не могут устроить личную жизнь
9 лучших трав для женского здоровья
9 лучших трав для женского здоровья

Популярные статьи

Сегодня, 14:01Шоу-бизнес

Экс-жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его любовницу

Сегодня, 13:10Events

Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Сегодня, 08:10Техно

Насколько холодно в космосе: ученые дали ответ

Сегодня, 07:06Fun

8 Марта удалось на славу: девушка без платья на трассе пыталась поймать такси, видео

Вчера, 18:04Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри присоединились к Елизавете II на праздничной службе

Вчера, 09:10Шоу-бизнес

Памяти Марины Поплавской: воспоминания участников "Дизель Шоу" о любимой коллеге

Вчера, 07:39Events

Суперлуние 9 марта: что обязательно нужно сделать

Вчера, 04:57Fun

9 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

8 мартаШоу-бизнес

Злату Огневич и ее сестру не хотели пускать в самолет в Сингапуре

8 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи

8 мартаEvents

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

8 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

8 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах

8 мартаEvents

Полнолуние 9 марта: что обязательно нужно сделать

8 мартаEvents

С 8 Марта: душевные поздравления, картинки и стихи

7 мартаАфиша

Умер близнец из культовой комедии "Няньки" Дэвид Пол

Новости партнеров

Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
46-летний Данилко впервые женится?
46-летний Данилко впервые женится?
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Сколько нужно спать человеку, чтобы не умереть слишком рано
Сколько нужно спать человеку, чтобы не умереть слишком рано
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Что такое фиброцемент: обзор материала с фото
Что такое фиброцемент: обзор материала с фото