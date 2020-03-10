Раскол в семье: Кейт Миддлтон проигнорировала Меган Маркл на службе в Лондоне

Герцоги холодно встретили принца Гарри с супругой

На днях принц Гарри и его супруга Меган Маркл совершили заключительный публичный выход в качестве членов королевской семьи. Отметим, что 31 марта 2020 года герцоги освобождаются от титулов и обязанностей.

Так, герцоги присоединились к Елизавете II на праздничной службе в честь Дня Содружества. Как сообщают британские СМИ, первая встреча герцогов Сассекских и Кембриджских после "Мегзита" произошла не в совсем душевной обстановке. Когда Кейт Миддлтон и принц Уильям зашли в Вестминстерское аббатство, там уже были Меган Маркл и принц Гарри. Увидев родственников, герцоги Сассекские поздоровались с ними.

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Ко всему, бывшая актриса даже искренне улыбнулась, но Кейт отреагировала на это весьма холодно и проигнорировала Маркл. Принц Уильям только сдержанно кивнул. А во время службы братья так и не пообщались друг с другом.

О выезде Меган Маркл в Канаду смотрите в ролике:

Ранее Меган Маркл и принц Гарри покорили публику эффектным выходом в Лондоне.

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