"Расписывались не один раз": Потап удивил признанием о свадьбе с Настей Каменских

Украинский рэпер расписывался с певицей не один раз

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

Украинский певец и супруг артистки Насти Каменских Потап (Алексей Потапенко) удивил поклонников неожиданным признанием. Оказывается, свадьба, которую они сыграли весной этого года, была у них не первой! До этого артисты уже официально расписывались.

Потап рассказал о своих отношениях с мамой Каменских:

Об этом украинский рэпер рассказал в интервью изданию The Flow. Правда, Потап не рассказал, когда именно и сколько раз они с Настей Каменских вступали в брак.

"Уже было несколько раз, когда мы вступали с ней в законный брак. Та открытая свадьба, которую все увидели, была уже энной по счету у нас. Даже не вторая, чувак", – неожиданно заявил певец.

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Также он вспомнил момент, когда впервые признался артистке в любви. Она тогда планировала заключить контракт с другим продюсером, а Потапа это сильно огорчило.

Свадьба Насти Каменских и Потапа Фото: instagram.com/kamenskux

"У нас было несколько таких моментов. Сначала у Насти закончился контракт, ее позвали другие продюсеры, она решила уйти. Мне стало так больно от этого... Я сказал: "К кому ты уходишь?! Куда?! Ну и катись!". А внутри-то происходила совсем другая реакция. Потом случился похожий момент — я хотел, чтобы мы поссорились, и я собрался уходить. А потом пришел обратно, сильно пьяный, и сказал ей: "Я люблю тебя. Никуда не отпускаю! Ты моя". Утром я проснулся в самолете, она мне: "Ты помнишь, что ты говорил?". Я: "Нет, не помню, ничего не было". И у нас начался открытый энергетический контакт друг с другом, потому что приоткрылась эта дверь", – откровенно признается Потап.

Ранее мы также писали, что Настя Каменских рассказала о супружеской жизни с Потапом и назвала его романтиком.

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