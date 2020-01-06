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Рассел Кроу пропустил церемонию "Золотой глобус 2020" из-за пожаров в Австралии

Обращение знаменитого актера со сцены зачитала Дженнифер Энистон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:14
Рассел Кроу в фильме "Искатель воды"
Рассел Кроу в фильме "Искатель воды"
Фото: Скриншот из видео

Знаменитый актер Рассел Кроу, который стал лауреатом "Золотого глобуса 2020", не приехал на церемонию вручения из-за пожаров в Австралии. Речь кинозвезды со сцены премии зачитала Дженнифер Энистон.

Смотрите, как прошла премия Hollywood Film Awards:

55-летний Рассел Кроу удостоен "Золотого глобуса" 77-й церемонии награждения за сериал "Самый громкий голос". Однако актер отказался от поездки в США, где вчера состоялось мероприятие, из-за пожаров, продолжающихся в Австралии с сентября.

Напомним, что Кроу родился в Новой Зеландии, но проживает в Австралии. Сообщается, что он остался дома, чтобы защитить семью.

Обращение Рассела Кроу со сцены "Золотого глобуса 2020" в Беверли-Хиллз зачитала актриса Дженнифер Энистон. В своем послании знаменитость называет стихию результатом деятельности человека.

"Не заблуждайтесь, трагедия, разворачивающаяся в Австралии, основана на изменении климата. Мы должны действовать на основе науки, перевести нашу глобальную рабочую силу в возобновляемую энергетику и уважать нашу планету за уникальное и удивительное место для жизни. У всех нас есть будущее. Спасибо", – передала слова коллеги Энистон.

Ранее мы писали, что Дженнифер Энистон вошла в список самых влиятельных персон 2019 года.

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