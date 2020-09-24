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"Расшифруйте это!": Бритни Спирс оставила поклонникам новое тайное послание

Сегодня, 10:37

Фанаты Бритни не могут понять, что она пытается им сообщить

Вот уже несколько месяцев поклонники Бритни Спирс ждут, что артистка выйдет с ним на связь в прямом эфире и даст понять, что с ней все хорошо. Ведь состоянием поп-звезды обеспокоены ее фанаты по всему миру. А пока Бритни продолжает оставлять загадочные сообщения в Сети.

Недавно Бритни снова озадачила всех якобы тайным посланием в Instagram, которое подписчики певицы не могут расшифровать.

"Нет, это не Just a Touch of Rose или RED (проекты Бритни – прим. ред.) Это просто я, Бритни. Эй, пока вы там, переверните фотографию вверх ногами, и вы обнаружите, что это буква "Т" , – пишет звезда, указывая на позу, в которой она лежит на фото.

Скриншот: Instagram Бритни Спирс

Далее Бритни перечислила слова в английском языке, которые начинаются на букву "t".

"T – это teacher (учитель), tea (чай), test (тест), tomorrow (завтра), time (время), two (два), ten (десять), tool (инструмент), try (попытка), thanks (cпасибо), they (они). Я думаю, так можно продолжать целый день, верно? Во всяком случае, кто был вашим любимым учителем в школе и что вы изучали?" – поинтересовалась у поклонников артистка.

Фанаты Бритни забили тревогу: "Кто-нибудь, расшифруйте это быстро", "Я клянусь вам, она что-то пытается нам сказать с помощью этих кодов и шифров", "Кто-нибудь уже расшифровал это послание?"

Скриншот: Instagram Бритни Спирс

Напомним, что ранее в Сети начался флешмоб в поддержку Бритни Спирс. Ее фанаты уверены, что семья Бритни, которая уже много лет контролирует жизнь и финансы артистки, насильно удерживает ее под контролем.

Бритни Спирс находится под опекой отца вот уже 12 лет после серии скандалов, связанных с проблемами психического здоровья на фоне алкогольной и наркотической зависимостей. Опека над сыновьями Бритни перешла к ее бывшему мужу.

Напомним, Бритни Спирс пыталась связаться с поклонниками, но ей помешал бойфренд. Ранее 26-летний бойфренд Бритни Спирс забавно признался ей в любви.

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Бритни Спирс
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