"Рассмеши комика. Дети": жених для Насти Каменских и сорванный куш в полмиллиона гривен

В субботу стартует новый сезон юмористического шоу "Рассмеши комика. Дети". Производством проекта занимается студия "Квартал 95", а его ведущей уже третий сезон подряд выступает популярная певица Настя Каменских. Именно она внимательно следит за мимикой двух комиков – Владимира Зеленского и Жени Кошевого, и за каждую их улыбку выдает маленьким участникам солидный выигрыш. Напомним, всего в шоу у каждого участника есть шанс выиграть 50 тысяч гривен. Более того, по словам комиков, за один съемочный день нового сезона детям удалось сорвать куш в общей сумме на полмиллиона гривен.

По словам Насти Каменских, у нее не было сомнений принимать ли участие в третьем сезоне или нет. "Мне кажется, что проект "Рассмеши комика. Дети" вообще не может надоесть. Причем это не только мое мнение, а и телезрителей, участников и всей съемочной группы, которая работает над этой программой. И главная причина – это, конечно, сами дети. Они же – воплощение сплошной непосредственности, удовольствия и расслабления. Для меня это не работа – а кайф", – говорит Настя.

Напомним, в этом году принять участие в "Рассмеши комика. Дети" съехались ребята не только со всей Украины, но и из Беларуси и России. Самому младшему участнику нового сезона исполнилось всего четыре года, самому же взрослому – 13 лет. Именно эти два участники среди прочих выступят в первой программе сезона.

Первым на сцене появится 4-летний Артем Пухов, причем в руках у него будет подарок для своего кумира – Насти Каменских. Обращаясь к Насте, мальчик, явно метивший к ней в женихи, уверенно спросит: "Вашей маме случайно внук не нужен?". А вот 13-летний Виталий Зеленин-Куц будет выступать в стиле интеллигентного стэндапа: "Я из очень интеллигентной семьи, настолько интеллигентной, что я вообще мог не появиться на свет".

Напомним, Настя Каменских и Бейонсе носят одинаковые наряды.