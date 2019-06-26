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"Расставание не бывает легким": жених Памелы Андерсон о своей измене

Спортсмен прояснил ситуацию вокруг их отношений

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Фото: Getty Images

Известная голливудская актриса и модель Памела Андерсон на днях седлала шокирующее заявление – мужчина, с которым она собиралась жениться, изменял ей на протяжении двух лет отношений. Реакция самого экс-возлюбленного, французского футболиста Адиля Рами не заставила долго ждать. Мужчина откровенно прокомментировал на своей странице в Instagram.

Более детально об измене Памеле Андерсон смотрите в нашем видео:

На своей странице в Instagram спортсмен опубликовал пост, в котором попытался прояснить ситуацию вокруг их отношений с Памелой Андерсон. Мужчина всячески отрицает роман с французской моделью Сидони Бьемон — матерью двоих его детей. По его словам, он просто хочет поддерживать хорошие отношения с семьей.

"Для себя я считаю невозможным вести двойную жизнь. Я лишь стараюсь сохранить прочные отношения со своими детьми и их матерью Сидони, которую я также глубоко уважаю. Видимо, я должен был быть более прозрачным в этих неоднозначных отношениях", — написал Адиль в Instagram.

INSTAGRAM (@adilrami)

Также он признался, что любовь к Памеле всегда была искренней и прозрачной.

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"Расставание не бывает легким. И часто в такое время сильные эмоции берут верх. Памела — цельная личность, которую я глубоко уважаю, она была убеждена в моих чувствах, и они действительно были искренними", — подытожил Рами.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон рассталась со своим возлюбленным спустя два месяца после того, как он сделал ей предложение.

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