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Рай на побережье: Джейсон Стэтхем и Рози Хантингтон-Уайтли продают свой особняк

Дом знаменитостей может купить любой желающий с 20 миллионами долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:51
Джейсон Стэтхем и Рози Хантинготн-Уайтли
Джейсон Стэтхем и Рози Хантинготн-Уайтли
Фото: instagram.com/rosiehw/

Голливудский актер Джейсон Стэтхем и его возлюбленная, модель Рози Хантингтон-Уайтли, которые опровергли слухи о свадьбе, продают свой особняк. Шикарный дом в Малибу стоит почти 20 миллионов долларов.

В каких домах живут селебрити, смотрите в сюжете:

Семейное гнездышко Стэтхема и Уайтли площадью 363 квадратных метра было приобретено актером в 2009 году за 10,6 млн долларов. Сейчас за дом на берегу Тихого океана звездная пара просит 19,95 млн, пишет издание Variety.

В особняке много пространства, панорамных окон, а дизайн выполнен в белых и кремовых тонах. Сама Рози неоднократно хвасталась подписчикам в Instagram своей гостиной, из которой открывается потрясающий вид на океан.

Дом Джейсона Стэтхема и Рози Хантинготн-Уайтли
Дом Джейсона Стэтхема и Рози Хантинготн-Уайтли
Фото: instagram.com/rosiehw/

Звездная ванная комната выполнена из белого мрамора. Именно здесь модель демонстрирует свои стильные луки, которые также публикует в соцсети.

Рози Хантинготн-Уайтли
Рози Хантинготн-Уайтли
Фото: instagram.com/rosiehw/

На территории дома также есть бассейн и домик для гостей. В особняке три ванные комнаты и три спальни. Немаловажно, что дом Джейсона Стэтхема и его девушки располагается в звездном районе The Malibu Colony – вокруг обитают лишь самые популярные знаменитости.

Ранее появились фото особняка за 22,5 млн долларов, в котором живет Леди Гага.

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