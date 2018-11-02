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Райан Рейнольдс сравнил жену с женщиной, у которой был секс с призраками

Актер написал шуточное сообщение в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото: AFP
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото: AFP

Голливудский актер Райан Рейнольдс любит пошутить над своей супругой, также актрисой, Блейк Лайвли. Отличное чувство юмора и традиция "подкалывать" друг друга объединяют супругов.

На своей странице в Twitter Райан разместил твит с комментарием и фото. На снимке изображена женщина, напоминающая Блейк Лайвли. "Значит ТАКИМ образом я об этом узнал?", – в шутку написал Рейнольдс.

К слову, на фото запечатлена американка по имени Аметист Реалм. Недавно женщина стала популярна в сети из-за своего признания в том, что у нее "был секс с 20-призраками", а за одного из них она и вовсе собралась замуж.

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Аметист Реалм
Фото: скриншот
 

Многие пользователи Twitter отреагировали на комментарий Рейнольдса:

"Эта женщина похожа на Блейк Лайвли", "Я думала, что я единственная, кто считал, что она похожа на Блейк Лайвли", "О нет ... она похожа на Блейк!", – написали они.

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Комментарии сети
Фото: скриншот
 

Напомним, Хью Джекман забавно поздравил Райана Рейнольдса с днем роождения.

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Источник: "Сегодня"
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