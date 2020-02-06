"Разъехались не очень хорошо": в каких отношениях остались принцы Гарри и Уильям

Герцоги оба довольны переездом мужа Меган Маркл в Канаду

Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Несмотря на официальное заявление принца Гарри и принца Уильяма, о том, что между ними отсутствует вражда, в прессе все равно появилась информация о недопонимании между братьями.

Более детально о заявлении Меган Маркл и принца Гарри отделиться от семьи узнайте в сюжете:

После того, как принц Гарри объявил о сложении королевских обязанностей, его старший брат, принц Уильям почти не общается с ним. По информации издания People, оба члена королевской семьи в восторге от того, что теперь живут далеко друг от друга. Отметим, что на данный момент принц Гарри улетел в Канаду к своей супруге Меган Маркл и сыну Арчи Харрисону.

"Они разъехались не очень хорошо, но оба чувствуют какое-то облегчение, что все закончилось. Возможно, Меган и принц Гарри продумали все, как следует, но они хотели быть счастливыми. Кто может винить их за это?" – рассказал инсайдер.

Однако источники добавляют, что братья все же ищут возможности помириться. Но пока это невозможно из-за огромного расстояния между герцогами.

Напомним, Меган Маркл может раскрыть все тайны Букингемского дворца. Дело в том, что герцогиня Сассекская планирует дать интервью популярной телеведущей Эллен Дедженерес, с которой давно находится в дружеских отношениях. По крайней мере, так считают таблоиды.

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