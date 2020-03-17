"Разочаровалась в профессии журналиста": сколько заплатили дочери Любови Успенской за интервью

Звезда шансона ответила на обвинения Татьяны Плаксиной о преследованиях

Семейный скандал, который возник между певицей Любовью Успенской и ее дочерью, набирает обороты даже после отъезда Татьяны Плаксиной в Америку. 30-летняя девушка покинула Россию в надежде начать новую жизнь без контроля со стороны звездной матери. Но даже вдалеке от дома не отказывает российским журналистам в интервью. На этот раз Татьяна обвинила мать в преследованиях и заявила, что не получает от нее никакой финансовой помощи.

На новое громкое обвинение российская певица ответила на своей странице в Instagram, назвав сумму, которую ее дочери журналисты заплатили за очередной резонанс. Любовь заявила, что разочаровалась в журналистах и устала от грязи вокруг.

"Мне потребовалось какое-то время, чтобы хоть немного прийти в себя после всех событий произошедших в моей жизни. Профессия "журналиста" для меня на сегодняшний день абсолютно опорочена... Покупая участие моей дочери за суммы кратные тысячам долларов, нанимая людей для слежки за ней, за мной, за близкими людьми моей семье, все норовят только ухватить лакомый кусочек "горячей" темы. Татьяна сейчас успешно зарабатывает на шоу, которые оплачивают ее участие с конкретным подтекстом. Вот она – правда. Программа "Пусть Говорят" превзошла все мои ожидания!" – рассказала Любовь Успенская.

Также звезда шансона назвала сумму гонорара, который журналисты заплатили ее дочери за интервью в Америке: "Под лозунгами о какой-то помощи, они только продолжают разрушать то, что осталось после всего произошедшего. В Тане, во мне, во всех нас. Видимо, чтобы хоть как-то "отбить" поездку в Америку и "гонорар" моей дочери в размере 15 тысяч долларов, программу они решили превратить в целый сериал, порционно выдавая всю ту грязь, на которую так потратились".

Любовь Успенская представила песню на украинском языке:

Напомним, что до этого дочь Любови Успенской выдвинула новые обвинения матери.

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