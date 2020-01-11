Разрыв шаблонов: последствия резонансного заявления Меган Маркл и принца Гарри

Что на самом деле означает заявление герцогов Сассекских и чем оно чревато

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

8 января мир буквально шокировала новость: Меган Маркл и принц Гарри намерены сложить королевские обязанности. Реакция на решение герцогов Сассекских оказалась весьма неоднозначной, тем более в заявлении Меган Маркл и принца Гарри больше вопросов, чем ответов. Откажутся ли они от королевских полномочий и привилегий? Будут ли герцоги самостоятельно обеспечивать себя? Сохранят ли титулы? Что теперь будет с очередью на престол? Как отреагировала королевская семья? Ответы на все вопросы далее в материале.

Более детально о заявлении Меган Маркл и принца Гарри отделиться от семьи узнайте в сюжете:

О чем заявили Меган Маркл и принц Гарри

Судя по заявлению герцогов Сассекских, они станут полностью независимыми гражданами Великобритании, но будут поддерживать Ее Величество королеву и всю монаршую семью. В планах у пары создать новую прогрессивную роль внутри института монархии. Принц Гарри и его супруга намерены работать, дабы финансово себя обеспечивать. Кроме того, теперь герцоги Сассекские будут жить и в Соединенном Королевстве, и в Северной Америке.

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Откажутся ли герцоги Сассекские от титулов

В заявлении речи об отказе от титулов не идет. Более того, Гарри и Меган отметили, что намерены всячески продолжать поддерживать Ее Величество и королевскую семью.

В случае, если герцоги решат отказаться от своих титулов, они будут лишены суверенного гранта принца Гарри, который приносит им доход, и любой финансовой поддержки со стороны королевской семьи.

Очередь на престол

Принц Гарри – шестой в очереди на королевский престол после своего отца принца Чарльза, брата принца Уильяма и племянников – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Так, принц Гарри всегда будет занимать позицию после детей своего старшего брата принца Уильяма. Сын принца Гарри Арчи, несмотря на то, что лишен королевский титулов, занимает седьмое место.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Фото: AFP

Таким образом, наличие титула не влияет на возможность состоять в очереди на королевский престол. Поэтому, как бы там ни было, теоретически принц Гарри может стать королем Великобритании.

Продолжат ли Гарри и Меган жить за счет налогоплательщиков и королевской семьи

Судя по заявлению, бывшая актриса с супругом перестанут жить за счет налогов британцев. Издание Daily Mail подсчитало сумму, которой лишатся герцоги Сассекские после отделения от королевской семьи. На данный момент супруги получают доход из нескольких источников, один из которых, как было отмечено ранее, – суверенный грант, который приносит около 2 млн фунтов стерлингов и предполагает покрытие расходов на выполнение официальных обязанностей. После отказа от титулов они не смогут получать эти деньги.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

К тому же 95% расходов покрывал отец принца Гарри – принц Чарльз. В прошлом году сын британской королевы выплатил своим сыновьям 4,9 млн фунтов стерлингов, половину которых получил принц Гарри.

Как герцоги будут зарабатывать на жизнь

Если герцоги станут финансово независимыми, они смогут продавать товары под своим королевским брендом Sussex. На сегодняшний день принцу Гарри и Меган Маркл удалось заработать около 30 млн фунтов стерлингов только на продаже футболок, книг и журналов.

Как сообщают иностранные СМИ, бывшая актриса уже определилась, чем будет заниматься. Супруга принца Гарри уже приступила к переговорам с ведущими брендами одежды. Так, в ближайших планах герцогини сотрудничество с Givenchy.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Почему Меган и Гарри решили "отделиться" от королевской семьи

Причин может быть несколько. Во-первых, в самом заявлении герцоги Сассекские называют себя "менее важными членами королевской семьи".

Есть также информация, что последней каплей для Гарри и Меган стал официальный выпуск нового королевского портрета с изображением королевы, принца Чарльза, принца Уильяма и принца Джорджа.

Королева Елизавета ІІ, принцы Чарльз, Уильям и Джордж Фото: instagram.com/theroyalfamily

"Этот снимок стал ярким свидетельством того, что Гарри и Меган не считаются частью семьи. С их точки зрения, с этого момента им не было смысла оставаться", – говорит источник.

Кроме того, в обществе бытует мнение, что Елизавета ІІ неодобрительно относится к новоиспеченной невестке Меган Маркл, которая неоднократно нарушала королевский протокол. Не стоит также забывать об информации о вражде герцогинь Сассекской и Кембриджской – Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Слухи об этом "подогревает" и тот факт, что Меган и Гарри решили сделать столь резонансное заявление накануне дня рождения Кейт, несмотря на просьбы членов королевской семьи сделать это позже. К тому же принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали вечеринку в честь дня рождения Кейт Миддлтон.

Многие британцы уверены, что раскол в королевской семье начался с того момента, как Меган Маркл стала ее частью. Такого же мнения придерживается известный телеведущий Пирс Морган. На своей странице в Twitter журналист заявил, что герцогиня сначала отделилась от своих родственников, а затем встала между принцем Гарри и его семьей.

Как отреагировала королевская семья на заявление принца Гарри и Меган Маркл

Букингемский дворец сразу прокомментировал заявление Меган Маркл и принца Гарри. Чуть позже стало известно, как на решение герцогов отреагировали королева Елизавета ІІ, принцы Чарльз и Уильям.

Королева Елизавета ІІ не поддерживает решение герцогов Сассекских Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Так, как сообщает The Sun, королева "глубоко расстроена" заявлением своего внука и его супруги, а принцы Чарльз и Уильям пришли в ярость. По словам высокопоставленного источника, заявление герцогов Сассекских не должно было появиться в Сети, и окончательное обоюдное решение по этому вопросу между Меган Маркл, принцем Гарри и остальными членами королевской семьи принято не было.

Реакция мира

Решение внука королевы и его супруги потрясло весь мир. Знаменитый Музей мадам Тюссо принял решение убрать восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри из экспозиции.

На следующий день после заявления Меган Маркл и принца Гарри на официальной странице в Twitter лондонского Музея мадам Тюссо появилось короткое сообщение: "Мы должны уважать их пожелания" (решение "отделиться" от королевской семьи, – ред.).

Музей мадам Тюссо решил убрать восковые фигуры герцогов Сассекских Фото: Twitter Музея мадам Тюссо

Восковые фигуры останутся в Музее, но пока не ясно, где они будут представлены. Все зависит от дальнейших действий Меган и Гарри.

А вот пользователи Сети обрадовались и поддержали их, а также запустили хэштег #Megxit – по аналогии с "Брекзитом".

"Меган из дома Марклов, именуемая первой. Герцогиня Сассекская. Королева финансово независимого и рабочего класса. Кхалиси независимости, разрушительница оков и матерь благотворительности".

Актриса Эми Шумер опубликовала курьезный снимок с мужем Крисом Фишером. "Мы с Крисом официально слагаем с себя королевские обязанности и ценим вашу поддержку", – написала Эми Шумер под фото.

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Сейчас Сеть буквально пестрит забавными мемами на тему заявления Меган Маркл и принца Гарри.

Что будет дальше

Поскольку новость ошеломила не только поклонников супругов, но и саму королеву Британии, Елизавета II экстренно созвала потомков на совещание.

Как информирует ВВС со ссылкой на своего королевского корреспондента Николаса Витчела, члены королевской семьи остались не в восторге от заявления Меган Маркл и принца Гарри, а Елизавета II сейчас стремится любой ценой уберечь репутацию Букингемского дворца.

Отметим, что на данный момент с герцогами Сассекскими ведутся переговоры. А 9 января вместо праздничной вечеринки по случаю дня рождения Кейт Миддлтон Ее Величество устроила экстренное совещание, на котором члены королевской семьи обсуждали методы решения сложившейся ситуации. Уже известно, какой приказ отдала королева Елизавета ІІ.

Елизавета II Фото: Getty Images

Меган Маркл тем временем оставила супруга в Лондоне и улетела в Канаду, где герцоги Сассекские провели новогодние каникулы, нарушив королевскую традицию отмечать Рождество в кругу британской семьи.

Как сообщают таблоиды, восьмимесячный первенец герцогов Арчи Харрисон остался в Канаде с няней и близкой подругой герцогини Сассекской Джессикой Малруни. По информации источников, супруги готовились к бурной реакции общества на их громкое заявление. Удар прессы, которая негативно отреагировала на желание герцогов, принял на себя внук Елизаветы II. Появились также данные, когда Меган Маркл собирается вернуться в Британию.

На данный момент британцы ждут окончательного решения королевской семьи по поводу "отделения" принца Гарри и Меган Маркл.

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