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Развивает таланты: Дарья Петрожицкая на карантине учится игре на гавайской гитаре

Звезда сериала "Відважні" показала, чем занимается в самоизоляции

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:01

Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" продолжает показывать, как наши селебрити с пользой проводят время дома на карантине. Сегодня в рубрике "Звезда на карантине" – украинская актриса и звезда сериала "Відважні" Дарья Петрожицкая.

Звезда призналась, что целыми днями она то валяется в постели, то занимается спортом. Но больше всего времени уделяет игре на укулеле: "Вот мой лучший друг на карантине – это маленькая гавайская гитара....Я стараюсь сидеть дома и никуда не выходить без лишней надобности".

Эксклюзивно для зрителей "Зіркового шляху" Даша продемонстрировала свои музыкальные таланты: "Передаю вам привет, желаю крепкого здоровья, берегите себя и своих близких".

До этого певец Макс Барских записал эксклюзивное видео из Америки и показал, чем занимается во время самоизоляции. А Слава Каминская и вовсе призналась, что иногда запирается в комнате, чтобы не готовить, не убирать и не играть в куклы с дочерью.

Из-за длительного пребывания дома украинский певец Виктор Павлик отрастил бороду.

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