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Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: экс-супруг певицы забрал иск из суда

Турецкий бизнесмен передумал делить совместно нажитое имущество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу
Фото: instagram.com/anilorak

Популярная певица Ани Лорак, которую подозревают во второй беременности, развелась со своим турецким мужем Муратом Налчаджиоглу еще 31 января 2019 года. После 10 лет брака супруги решили расторгнуть брак. Но на этом судебные тяготы не закончились – у артистки с бывшим супругом осталось нажитое имущество в Киеве, которое они пытались с помощью суда поделить.

О новом возлюбленном Ани Лорак смотрите в сюжете:

Но в начале декабря этого года экс-супруг Ани Лорак передумал делить совместно нажитое имущество и забрал иск из суда. Такое постановление появилось в Голосеевском районном суде столицы от 4 декабря, сообщает "Главком".

В тот же день представитель певицы также подал заявление, в котором Ани Лорак отказывается от встречного иска и настаивает на закрытые производства.

Ани Лорак с экс-мужем Муратом Налчаджиоглу
Ани Лорак с экс-мужем Муратом Налчаджиоглу
Фото: Сегодня

Суд принял оба отказа и разъяснил: в случае закрытия производства по делу повторное обращение в суд по поводу спора и по тем же основаниям не допускается.

    Ранее мы также писали, что Ани Лорак впервые прокомментировала развод с Муратом Налчаджиоглу. Певица призналась, что развод был "мучительный", а также рассказала о новых отношениях.

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