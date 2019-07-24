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Развод Каминских: названа официальная причина

Перед разводом супруги жили в одной квартире

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Слава и Эдгар Каминские
Слава и Эдгар Каминские
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

В начале июня поклонники узнали неожиданную новость – одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса разводится. Самое интересное, что на развод первым подал супруг певицы Славы Каминской - Эдгар. Официально супругов развели 2 июля. Примечательно, что Слава и Эдгар отказались публично называть причину их расставания и попросили прессу не задавать лишних вопросов. 

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Однако в едином реестре судебных дел опубликовали официальную причину развода Славы и Эдгара Каминских. В сообщении сказано, что "свои позывные требования Эдгар мотивировал тем, что семейная жизнь с ответчицей не сложилась". 

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"Истец ссылается на то, что после рождения детей супруги начали отдаляться друг от друга, исчез интерес к жизни друг друга. Истец с ответчицей имеют разные характеры и взгляды на жизнь. В течение последнего времени стороны фактически проживают в одном помещении, но не поддерживают брачные отношения, не ведут совместное хозяйство. Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможно, в связи с чем просил иск удовлетворить, брак расторгнуть", – говорится на сайте суда. 

Напомним, Эдгар и Слава поженились в июле 2014-го. Пара воспитывает 4-летнего сына Леонарда и 3-летнюю дочь Лауру.

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились историей любви Славы и Эдгара Каминских. Отношения звездной пары развивались достаточно бурно.

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