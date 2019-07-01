Развод Каминских: судебное заседание пропало из реестра

Судебное заседание по делу о разводе Каминских не появилось в реестре

Слава Каминская разводится с мужем Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

В начале июня стало известно, что одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса Слава и Эдгар Каминские разводятся. Первое заседание суда было назначено на 12 июня, однако звездные супруги на мероприятие не явились. Появилась информация, что судебное заседание перенесли на 1 июля, так как адвокаты солистки группы "НЕАНГЕЛЫ" запросили дополнительное время на урегулирование вопроса мирным путем.

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Однако заседание по делу о разводе Славы Каминской, по предварительным данным, назначенное на 1 июля, так и не появилось в реестре судебных дел Подольского районного суда города Киева.

court.gov.ua

Возможно, супруги намеренно решили скрыть дату и время заседания, дабы избежать публичных обсуждений, как это было вначале июня. Не стоит также исключать возможное примирение пары. Так или иначе, официальных комментариев пока не было.

Напомним, Эдгар и Слава поженились в июле 2014-го. Пара воспитывает 4-летнего сына Леонарда и 3-летнюю дочь Лауру.

Ранее Сегодня.Lifestyle поделились историей любви Славы и Эдгара Каминских. Отношения звездной пары развивались достаточно бурно.

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