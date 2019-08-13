Развод Майли Сайрус и Лиама Хемсворта: появились подробности

Источники сообщают, что у влюбленных давно были проблемы

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт Фото: Getty Images

На днях мировые СМИ облетела шокирующая новость – Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались. Журналисты сейчас узнают новые подробности из жизни экс-возлюбленных. По словам инсайдера изданию People, у них уже давно были проблемы в отношениях, которые они пытались скрыть от публики.

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"Все думали, что они – идеальная пара. Но на самом деле у них было много проблем. Майли и Лиам не были на одной волне в вопросе взаимоотношений и многих вещей, важных для их построения. Их расставание ни стало шоком для тех людей, кто их хорошо знает", – рассказал источник, близкий к окружению звезд.

Другие инсайдеры в том же издании сообщили, что звезды не смогли ужиться под одной крышей, поэтому решили разорвать отношения. Сейчас Лиам никак не комментирует разрыв со своей возлюбленной, в то время как Майли наслаждается отдыхом с 30-летней блогершей Кейтлин Картер.

К тому же, Майли решила отреагировать на все разговоры о себе на странице в Instagram.

11 Авг 2019 в 9:14 PDT INSTAGRAM (@mileycyrus)

"Не боритесь с эволюцией, поскольку вы никогда не победите. Мой папа всегда говорил мне: "Природа никогда не спешит, но она всегда успевает". И это наполняет мое сердце миром, покоем и надеждой, когда я знаю, что это правда. Меня учили уважать планету и ее технологический процесс, и так же я собираюсь делать со своей жизнью", – поделилась звезда.

Напомним, ранее певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт посетили праздничный вечер G'Day USA, который состоялся 26 января в Лос-Анджелесе.

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